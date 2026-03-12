고성엔지니어링, 한컴인스페이스와 '모베드' 드론 연계 협업

고성엔지니어링이 한컴인스페이스와 손잡고 로봇과 드론을 연계한 차세대 지능형 플랫폼 개발에 나선다.

로봇 시스템 통합(SI) 솔루션 전문기업 고성엔지니어링은 우주·항공·지상 데이터 인텔리전스 기업 한컴인스페이스와 '지상·공중 연계형 로봇·드론 통합 플랫폼 개발' 업무협약을 체결했다고 12일 밝혔다.

양사는 스마트시티, 국가 안보, 재난 대응, 산업 안전, 물류 시설 관리 등 분야에서 적용 가능한 신규 솔루션 사업화에 협력한다.

최창신 고성엔지니어링 대표(왼쪽)와 엄준호 한컴인스페이스 상무(오른쪽)가 기념 사진을 찍고 있다. (사진=고성엔지니어링)

이번 협약으로 ▲모베드와 드론 연계 운용 통합 플랫폼 기획 및 기술 협력 ▲로봇과 드론 연계 통신·관제·데이터 융합 기술 연구 ▲지상·공중 협업 개념검증(PoC) 및 실증 프로젝트 수행 ▲개발 솔루션 연계 마케팅 및 사업화를 공동 추진한다.

모베드는 바퀴를 독립적으로 제어해 차체 균형을 유지하는 드라이브 앤 리프트(DnL) 모듈로 실내외 환경을 넘나드는 차세대 모빌리티 로봇 플랫폼이다. 고성엔지니어링은 해당 플랫폼에 이종 로봇을 결합해 사업 영역을 확대하고 있다.

최명진 한컴인스페이스 대표는 "고성엔지니어링은 현대차그룹 로보틱스랩이 개발한 모베드 공식 SI 협력사 자격을 갖추며 기술력과 신뢰도를 모두 확보한 상태"라며 "기술 교류를 지속해 향후 여러 프로젝트를 수행할 것"이라고 말했다.

최창신 고성엔지니어링 대표는 "한컴인스페이스의 검증된 드론 기술을 바탕으로 모베드 SI 솔루션 연구에 최선을 다할 것"이라며 "조선소와 발전소, 제철소, 건설 현장 등 다양한 산업 환경에 도입할 것"이라고 전했다.