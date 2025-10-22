고성엔지니어링, DDE 협력 'AI 드론' 첫 공개

고성엔지니어링은 인공지능(AI) 전문기업 데이터디자인엔지니어링(DDE)와 협력해 '한국전자전(KES 2025)'에서 AI 드론을 공개했다고 22일 밝혔다.

올해 56회를 맞이한 KES 2025는 산업통상자원부가 주최하고 한국전자정보통신산업진흥회가 주관하는 국내 최대 전자·IT 전시회다. 서울 코엑스에서 21일부터 24일까지 진행된다.

이 회사는 인터넷이 없는 오프라인 환경에서 ▲드론 ▲이동형 협동로봇(MOMA) ▲스마트체어가 상호 작용하는 '자율 군집 AI' 컨셉으로 전시를 기획했다. 외부에서 스마트체어 사용자가 음성 명령으로 실내 공간 탐색을 지시하면 드론이 화재를 감지한다.

고성엔지니어링 실내 자율비행 드론 시연 (사진=고성엔지니어링)

데이터가 공유된 MOMA 로봇이 소화기를 옮겨 화재가 진화되면 사용자도 실내로 진입한다는 스토리로 전개된다. 군집 AI가 사람의 음성 명령을 받아 스스로 인지·판단·실행하는 시각·언어·행동(VLA) 모델을 구현했다.

회사 관계자는 "드론은 실내에 맞게 작은 크기로 설정했고, 관람객 안전을 위해 지정된 장소를 비행하는 규모로 시연됐다"며 "GPS 신호 없이 비전 카메라만으로 사물을 인식하고 자가 생성한 좌표로 완전 자율 비행을 선보였다"고 말했다.

이 기술에 대한 해외 관심도 주목된다. 룩셈부르크 경제, 산업계 주요 인사들이 AI 드론 산업 기술현황 모니터링을 목적으로 23일 부스를 방문할 예정이다.

시찰단은 룩셈부르크 산업연맹 알렉스 슈만 부회장과 데이터 인프라 공기업 룩스코넥트 폴 콘스부룩 CEO, 현지 유력 언론사 RTL 크리스토프 구센 CEO 등으로 구성됐다.

앞서 이 회사는 파트너사 DDE로부터 GPS-디나이드 등 다수의 AI 기술을 확보해 국내 및 아시아 사업 권한을 보유했다.

이번 전시에서 소개한 GPS-디나이드 드론으로 투자의 가시적 성과를 증명했다. GPS 전파방해 환경을 극복한 오프라인 AI로 아웃도어에서 더 고도화한 기능으로 활약할 계획이다.

관련기사

최창신 고성엔지니어링 대표는 "자동화 설비와 로봇 시스템 통합뿐 아니라 올해 초부터 모빌리티 사업 분야에도 진출해 AI 드론 기술 확보에 노력해왔다"며 "글로벌 네트워크 구축으로 신성장 기반을 마련하겠다"고 말했다.

한편 고성엔지니어링은 작년 삼성증권을 주관사로 선정하고 기업공개(IPO) 준비에 나섰다. 사업 영역 확장으로 외형 성장과 실적 개선을 발판삼아 오는 2027년까지 코스닥 시장에 상장한다는 전략이다.