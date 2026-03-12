CU, 수능특강 30주년 맞이 ‘연세우유 EBS 생크림빵’ 출시

편의점 CU가 EBS, 연세유업과 손잡고 ‘수능특강’ 30주년을 기념하는 국·영·수 과목별 ‘연세우유 EBS 생크림빵’ 3종을 출시했다고 12일 밝혔다.

연세우유 EBS 생크림빵은 EBS 수능특강 30주년을 맞아 기획한 상품으로 10대들을 겨냥해 주요 교과목을 콘셉트로 내세웠다.

CU는 지난해 9월 ‘연세우유 교보문고맛 생크림빵’을 선보인 바 있다. 브랜드를 맛으로 승화한 점에서 소비자들의 관심을 불러일으키며 2주 만에 25만개가 팔렸다.

CU, 연세우유 EBS 생크림빵 출시. (제공=BGF리테일)

이번에 선보이는 연세우유 EBS 생크림빵 3종은 국어·영어·수학 생크림빵이며, 각 과목의 특성을 담아 제품별로 맛을 다양하게 구현한 것이 큰 특징이다.

‘연세우유 EBS 국어 생크림빵’은 인절미 크림과 떡을 강조한 제품이다. ‘연세우유 EBS 영어 생크림빵’은 황치즈 크림과 부드러운 체다치즈를 넣어 고소한 풍미를 극대화했다.

‘연세우유 EBS 수학 생크림빵’은 수학의 기호 π(파이)를 모티브로 한 사과 파이 생크림 빵이다.

해당 상품의 구매가 학습으로도 이어질 수 있도록 EBS 중·고교 교재 eBook 7일 구독권이 포함된 30종의 아트카드를 랜덤으로 제공한다. 아트카드는 수험생이 원하는 각 과목별 공부 능력을 그림과 함께 풀어냈다.

권유진 BGF리테일 스낵식품팀 MD는 “최근 Z세대 사이에서는 스토리를 담은 상품이 더 강력한 매력으로 다가가 소비로 곧장 이어지고 있다”며 “연세유업과 차별화된 스토리텔링 제품을 지속 개발해 소비자들에게 참신한 쇼핑의 재미를 선사할 것”이라고 말했다.