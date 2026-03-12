전략 비축유 방출에도 국제유가 상승…WTI 4.6% ↑

역대 최대 규모 비축유 방출이 결정됐음에도 국제유가가 전일 대비 상승세를 그렸다.

11일(현지시간) ICE선물거래소에서 브렌트유 선물 5월물은 배럴 당 91.98달러를 기록해 전일 대비 4.8% 올랐다.

같은 날 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI) 4월물은 전일 대비 약 4.6% 상승한 배럴 당 87.25달러로 마감했다.

미국 퍼미안 분지의 원유시추설비(사진=로이터/뉴스1)

이날 국제유가 시세는 이번 유가 상승 원인인 미국-이란 전쟁 발생 전보다 30% 가량 오른 수준이다. 다만 지난 8일 브렌트유가 약 108달러, WTI는 110달러 중반까지 상승했던 데 비해선 가격이 안정화됐다.

이날 국제에너지기구(IEA)는 역대 최대 규모인 4억 배럴 규모 전략 비축유 방출을 결정했다. 그러나 글로벌 공급량 감축분을 충분히 상쇄하긴 어렵다는 우려가 시장에 반영된 것으로 보인다.

이란군이 호르무즈 해협을 통과하는 선박 4척을 공격했다고 발표한 점도 영향을 끼친 것으로 보인다. 이날 이란군은 태국 선박과 라이베리아 선박, 일본 선박과 마셜제도 선박 등을 공격한 것으로 알려졌다. 호르무즈 해협은 전세계 원유 수송량 20% 가량이 지나는 지역이다.