APS, 작년 별도기준 영업흑자...4년 만

APS는 지난해 별도기준 매출 112억원, 영업이익 14억원, 당기순이익 30억원 등으로 4년 만에 흑자 전환했다고 11일 밝혔다.

APS는 "지난해 비용구조 개선과 사업 포트폴리오 정비로 영업손익이 흑자로 전환했다"며 "투자 중심 지주사에서 부품·소재 기반 사업회사로 체질을 바꾼 전략이 성과로 이어졌다"고 설명했다. APS는 지난 2021년 별도기준 영업이익 18억원 기록 후 2022~2024년 3년 연속 영업손실이 이어졌다.

APS는 지난 2월 이사회에서 반도체정전척(ESC)과 정밀 코팅 기술을 보유한 부품 자회사 제니스월드를 소규모 흡수합병하기로 결의했다. 제니스월드는 2022~2024년 평균 연 매출 280억~320억원, 영업이익 17억~25억원 등을 기록해왔다.

APS는 "합병은 글로벌 부품·소재 소싱과 친환경 알루미늄-마그네슘 합금(에코알막) 사업에 더해, 반도체·디스플레이 부품 역량과 그린수소 수전해 등 신사업을 결합해 부품·소재 중심 사업회사로 전환하기 위한 결정"이라고 밝혔다. 이어 "그룹 부품·소재 역량을 통합하고, 반도체·디스플레이 공정용 ESC와 정밀 코팅 부품, 수소 관련 부품까지 포트폴리오를 확대해 중장기 성장 기반을 강화하겠다"고 밝혔다.

APS와 제니스월드는 태양광·풍력 등 재생에너지로 물을 분해해 이산화탄소 없이 수소를 생산하는 수전해 설비 부품을 개발하고 있다. APS는 그간 축적한 코팅·정밀 가공 기술과 그룹 내 장비·소재 역량을 결합해 내구성과 효율을 활용할 계획이다.

APS는 "올해 제니스월드 합병과 그린수소 등 신사업을 바탕으로 수익구조를 다변화하고,부품·소재 중심 사업회사로서 기업가치 성장을 확대하겠다"고 밝혔다.