유니티, "개발자 95% AI 활용"…'2026 게임 개발 보고서' 공개

유니티가 전 세계 게임 산업의 주요 개발 트렌드를 분석한 '2026 유니티 게임 개발 보고서'를 발표했다고 11일 밝혔다. 해당 보고서는 300명의 게임 개발자 대상 설문조사와 2025년 기준 약 500만 명의 유니티 개발자 데이터를 기반으로 도출됐다.

보고서에 따르면 게임 스튜디오들의 소규모 프로젝트 집중 현상이 두드러진 것으로 분석됐다. 개발자의 52%가 규모가 작고 관리하기 쉬운 프로젝트에 주력하고 있으며, 주제 측면에서 73%가 캐주얼 게임을 개발한다고 응답했다.

이에 따라 유니티 프로젝트의 개발 시간 중앙값은 2022년 1월 91시간에서 2025년 12월 21시간으로 77% 감소했다.

인공지능(AI) 툴 도입도 보편화된 것으로 파악됐다. 응답자의 95%가 이미 업무에 AI를 적용하고 있으며, 구체적인 활용 분야는 코딩 지원(62%)과 글짓기 및 내러티브 디자인(44%) 순으로 나타났다. AI 활용의 이점으로는 효율성 개선(73%)이 가장 높은 비중을 차지했다.

아울러 스튜디오의 50%가 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP) 서버를 활용하며, 이 중 90%는 게임 엔진 및 에디터 연결을 목적으로 이를 사용한다고 밝혔다.

이용자 참여 및 시장 확장 부문에서는 멀티플레이 환경 구축과 파트너십 전략이 핵심으로 꼽혔다. 개발자의 83%가 온라인 멀티플레이어 게임 구축을 선호했으며, 72%는 크로스플레이 기능을 우선적으로 도입하는 것으로 조사됐다.

가장 매력적인 신흥 시장으로는 인도(73%)와 말레이시아(51%)가 지목됐다. 또한, 응답자의 82%가 게임 관련 협업 및 파트너십을 통해 비즈니스 범위를 넓히고 있다고 답했다.