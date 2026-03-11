KTX·SRT 수서고속선 탈선 대비 비상대응 훈련

국토교통부는 11일 관계기관과 합동으로 KTX와 SRT의 수서고속선 교차 운행에 맞춰 동탄~수서 터널 내 탈선사고를 가정한 비상 대응 훈련을 실시했다.

이날 비상 대응 훈련에는 국토부·코레일·SR·철도특별사법경찰대·성남소방서 등 5개 기관 80여 명이 참가하고, KTX·SRT 고속열차 2대가 동원됐다.

훈련은 지하 50m가 넘는 깊이의 율현터널 안에서 KTX가 탈선한 상황을 가정해 ▲승객 대피 ▲현장 통제 ▲SRT 열차를 연결해 차량을 견인하는 작업을 차례로 시연하며 신속한 인명 구조와 안전한 복구 절차를 점검했다.

특히, 지하 50m 대심도 환경에서 초동조치 매뉴얼 실효성을 검증하고, 수직 탈출구 등 승객 대피 동선과 유도체계를 점검했다.

국토교통부와 코레일·SR 관계자들이 11일 새벽 수서평택고속선 율현터널에서 KTX와 SRT 연결 관련 비상 대응 훈련을 하고 있다.

또, 지난 2월부터 수서고속선 구간에 투입된 KTX의 이례 사항에 대비해 SRT(총 10칸)가 KTX(총 20칸)를 끌어서 이동시키는 복구 작업을 실제로 재현해 비상대응 역량을 높였다.

김태병 국토부 철도국장은 “평소 안전 점검과 기본수칙을 철저히 준수해 사고를 미연에 방지하는 것이 최선”이라며 “터널 내 탈선 같은 대형사고 시에는 피해 최소화를 위해 신속한 초기대응과 사고복구 체계를 갖춰 반복·숙달토록 하여 줄 것”을 당부하였다.

김태승 코레일 사장은 “국민의 생명과 안전을 최우선으로 대심도 환경에서도 흔들림없는 안전 체계를 확립하고, 현장 중심의 반복 훈련을 통해 비상대응 역량을 높여 나가겠다”고 밝혔다.

정왕국 SR 사장은 “시범 교차운행 중 이례사항 대응 역량을 더욱 높이고 교차운행 확대에도 신속히 대응할 수 있도록, 유관기관 협력체계를 더욱 공고히 구축하고 실전과 같은 현장훈련을 지속하겠다”라고 말했다.