중소기업 AI 도입, 정부가 2억 지원…와이즈넛 '공급기업' 선정

와이즈넛이 정부의 인공지능(AI) 바우처 지원을 마중물 삼아 비용 부담으로 AI 전환(AX)을 망설이는 중소·벤처기업 및 의료기관에 'AI 에이전트' 보급을 본격화한다.

와이즈넛은 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 주관하는 '2026 AI 바우처 지원사업'의 공급기업으로 선정됐다고 11일 밝혔다.

와이즈넛은 이달 30일까지 참여 희망 기업을 모집하며 신청 기업을 대상으로 무료 사전 컨설팅을 제공할 예정이다. 수요기업은 정부로부터 최대 2억원 규모의 바우처를 지원받아 와이즈넛 AI 솔루션을 도입할 수 있다.

와이즈넛 전경 (사진=와이즈넛)

와이즈넛은 이번 사업에서 ▲검색증강생성(RAG) 기반 AI 에이전트 '와이즈 아이랙(WISE iRAG)' ▲도메인 특화 에이전트 LLM '와이즈 로아(WISE LLOA)' ▲AI 에이전트 개발·운영 플랫폼 '와이즈 에이전트 랩스(WISE Agent Labs)' 등 핵심 솔루션 7종을 공급한다. 65건 이상의 AI 에이전트 구축 노하우를 바탕으로 기획부터 개발, 운영까지 전 과정을 지원할 계획이다.

특히 제조와 의료, 유통 등 AI 도입 수요가 높은 산업 분야를 집중 공략한다. 인프라 투자에 어려움을 겪는 기업들이 실질적인 업무 혁신을 이룰 수 있도록 돕는다는 구상이다. 사업 수행 기간은 오는 5월부터 11월 말까지 약 7개월이다.

강용성 와이즈넛 대표는 "이번 사업은 비용 부담 없이 맞춤형 AI를 도입할 최적의 기회"라며 "무료 사전 컨설팅부터 행정 지원, 구축까지 전 과정을 제공해 실질적인 업무 혁신을 돕겠다"고 말했다.