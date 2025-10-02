와이즈넛, AI 페스터서 AI 에이전트 신제품 공개…현장 상담·협업 문의 쇄도

와이즈넛이 국내 최대 인공지능(AI) 행사 'AI 페스타'에서 차세대 에이전트 기술을 공개하며 업계와 참관객의 집중 관심을 받았다.

현장에서는 도입 상담과 협업 제안이 잇따르며 와이즈넛의 기술력과 시장 경쟁력을 동시에 확인됐다.

와이즈넛은 서울 코엑스에서 개최한 AI 페스타에 참가했다고 2일 밝혔다.

와이즈넛, AI 페스타 참가 (이미지=와이즈넛)

AI 페스타는 과학기술정보통신부가 주최한 인공지능 주간 대표 행사로 9월 30일부터 10월 2일까지 열렸다. AI 코어존, AI 융합존, AI 트렌드존 등으로 구성된 이번 행사에는 네이버클라우드, LG AI연구원, SK텔레콤, 업스테이지, NC AI 등 국내 주요 기업들이 참여해 국가 AI 전략의 현재와 미래를 공유했다.

와이즈넛은 한국소프트웨어산업협회(KOSA) 공동관과 정보통신산업진흥원(NIPA) 초거대AI 플래그십 프로젝트관을 동시에 운영한 유일한 기업으로 주목받았다. 이를 통해 AI 에이전트 상용화 제품과 초거대AI 기반 연구 성과를 한 자리에서 선보이며 기술 내재화와 산업 적용 능력을 모두 입증했다.

KOSA 공동관에서는 'AI 에이전트로 완성하는 최적의 AX 혁신 파트너'를 주제로 전시가 진행됐다.

현장에서는 멀티 에이전트 협업 플랫폼 '와이즈 에이전트 스피어', 에이전트 특화 대규모 언어모델 '와이즈 LLOA', 대화형 에이전트 서비스 '현명한 앤써니' 등이 소개됐으며, 직접 체험 부스가 마련돼 참관객들의 관심이 쏠렸다. 이 과정에서 현장 문의와 상담이 대거 이어졌다.

또한 와이즈넛은 NIPA 플래그십 프로젝트관에서 생성형 AI 기반 법률 비서 및 보조 서비스 실증, 미디어 취약 계층을 위한 배리어프리 콘텐츠 제작 기술 개발 등 사회적 가치와 산업적 활용을 동시에 겨냥한 연구 과제를 발표했다.

이는 AI 에이전트가 단순 업무 효율을 넘어 사회 문제 해결에도 기여할 수 있음을 보여줬다는 평가를 받았다.

강용성 와이즈넛 대표는 "이번 전시를 통해 기업과 기관들이 업무 혁신을 원하는 다양한 수요를 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 고객의 요구를 반영한 최적의 AI 에이전트 기술을 고도화하고 AX 혁신을 실현하는 데 앞장서겠다"고 말했다.