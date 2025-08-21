와이즈넛, '와이즈 엣지' 개최…AI 에이전트 신제품 전략 공개

와이즈넛(대표 강용성)이 자체 인공지능(AI) 행사를 통해 다양한 AI 에이전트 구축 신제품을 대거 선보인다.

와이즈넛은 '와이즈 엣지 2025 하반기 행사'를 서울 양재 엘타워에서 개최한다고 21일 밝혔다.

다음 달 17일 열리는 이번 행사는 상반기 행사에 이어 실제 산업 현장에서 활용할 수 있는 실전형 AI 에이전트 전략을 공개하는 자리로 마련됐다. 오전 기자간담회로 시작해 오후에는 강용성 대표의 기조연설로 본격적인 발표가 이어진다.

2025 와이즈 엣지 행사(이미지=와이즈넛

와이즈넛은 이 자리에서 에이전트 환경에 최적화된 대규모 언어모델 '와이즈 로아(WISE LLOA)'를 비롯해, 멀티 대규모 언어모델 기반의 에이전트 전주기 통합 운영 플랫폼 '와이즈 에이전트랩스(WISE Agent Labs)', 지능형 협업 공간을 구현한 '와이즈 에이전트 스피어(WISE Agent Sphere)' 등을 공개한다.

또한 생성형 AI 기술을 결합한 서비스형소프트웨어(SaaS) 챗봇 에이전트 '현명한앤써니'도 첫 선을 보인다.

와이즈넛은 지난 6월 전략적 협약을 맺은 국산 AI 반도체 기업 퓨리오사AI와 공동으로 준비 중인 '어플라이언스 제품'도 소개할 예정이다. 이 제품은 와이즈넛의 AI 에이전트 기술과 국산 신경망처리장치(NPU) 기반 하드웨어를 결합한 통합형 솔루션으로, 공공·금융·산업 전반으로 확산될 가능성이 주목된다.

관련기사

와이즈 엣지는 2025년부터 시작된 와이즈넛의 독자 행사로, AI 기술 혁신과 산업 적용 전략을 공유하는 장이다. 와이즈넛은 이번 행사를 계기로 매년 정례화해 고객 및 업계와 최신 인사이트를 나누는 교류의 장으로 발전시킨다는 계획이다.

강용성 와이즈넛 대표는 "이번 신제품들은 단순한 기술 시연을 넘어 실제 산업 현장의 문제 해결에 초점을 맞춘 결과물"이라며 "생성형 AI와 에이전틱 AI의 빠른 확산 속에서 고객에게 현실적인 대안과 인사이트를 제공할 것"이라고 말했다.