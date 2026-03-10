ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사]과학기술정보통신부
인사
입력 :2026/03/10 17:51
박희범 기자
◇ 과장급 전보
▲ 정보통신방송기술정책과장 이강용
박희범 기자
hbpark@zdnet.co.kr
과학기술정보통신부
