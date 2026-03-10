[인사]과학기술정보통신부

◇ 과장급 전보

▲ 정보통신방송기술정책과장 이강용

