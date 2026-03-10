전주대, 농생명 특성화 기반 '농생명 AX' 융합연구 추진

전주대학교가 AI 시대 '농생명 AX(AI Transformation)' 연구를 적극 추진한다.

전주대학교는 대학의 특성화 분야인 농생명·식품 산업과 인공지능 기술을 융합한 '농생명 AX' 융합연구를 농생명융합연구소를 중심으로 추진하고 전북 지역의 주요 연구 기관 및 기업들과 협력을 강화한다고 10일 밝혔다.

전주대학교는 지역 산업과 연계한 농생명·식품 분야를 대학의 특성화 분야로 설정하고 교육·연구 및 산학협력 체계를 지속적으로 구축해 왔다. 특히 급변하는 산업 환경에 대응하기 위해 인공지능과 디지털 혁신을 교육과 연구의 핵심 축으로 삼아 교육과정 혁신과 연구 경쟁력 강화를 추진하고 있다.

전주대학교가 농생명 특성화 기반 '농생명 AX(AI Transformation)' 융합연구를 추진한다. (사진=전주대학교)

이러한 대학의 전략 속에서 농생명융합연구소는 농생명 분야와 인공지능 기술을 결합한 융합연구를 선행적으로 추진하며 농생명 AX 기반 연구 환경을 구축해 왔다. 또한 교내 농생명융합기술원에 구축된 분석 장비를 활용해 농생명 데이터 수집과 분석 연구를 수행하고 있다. 이를 기반으로 한 실습 중심 교육을 운영하는 등 농생명 AX 융합 교육 환경을 확충하고 있다.

특히, 전라북도 내 위치한 농촌진흥청, 한국식품연구원, 국가식품클러스터, 한국생명공학연구원 전북분원 등 우수한 농생명·식품 관련 연구소 및 다양한 식품 기업들과의 긴밀한 협력 네트워크를 구축하고 AX 특화 교육과정 운영 등을 통해 국가 AI 전환을 주도할 도메인 기반의 석·박사급 혁신 인재를 양성할 계획이다.

전주대학교 농생명융합연구소 이범규 소장은 “농생명융합연구소를 중심으로 농생명 분야와 인공지능 기술을 결합한 융합 연구를 지속적으로 추진하며 데이터 기반 연구 환경을 구축해 왔다”며 “앞으로도 농생명 특성화 역량과 AI 기술을 결합한 연구와 교육을 확대해 농생명 산업의 디지털 전환과 미래 인재 양성에 기여하겠다”고 밝혔다.

전주대학교는 향후 농생명 특성화 역량과 인공지능 기술을 결합한 융합 연구를 확대하고, 지역 산업과 연계한 연구 협력과 인재 양성을 통해 농생명 산업의 디지털 전환을 선도해 나갈 계획이다.