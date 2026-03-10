대덕특구 기업 애로 83건 해결…10개 기업은 51억 원 투자도

연구개발특구진흥재단은 10일 대덕테크비즈센터에서 '대덕특구 딥커넥트 네트워크 데이’를 개최했다.

이 행사는 원스톱지원센터 성과 공유 및 딥테크 창업 생태계를 활성화하기 위해 마련됐다.

원스톱지원센터는 대덕특구 기업 및 예비 창업자를 대상으로 기업 성장 과정에서 발생하는 다양한 애로에 대해 맞춤형 상담 서비스를 제공하는 밀착형 지원 플랫폼이다.

그동안 경영·투자·사업화·IP 4개 분과 24명의 전문가로 구성된 ‘애로해결전문가단’을 통해 총 83건의 기업 현장 애로를 해결했다.

대덕특구 딥커넥트 네트워크 데이가 10일 열렸다. 참석자들이 기념촬영했다.(사진=연구개발특구진흥재단)

또 애로 해결과 연계해 총 10개 특구 기업을 대상으로 51억 원 규모의 투자 유치를 이끌어 냈다. 4개 기업에는 팁스(TIPS) 등 정부 사업화 R&BD 프로그램 유치를 지원했다.

주요 우수 사례로는 △셀앤베러(투자연계 2억, TIPS 연계) △레오스페이스(기술혁신대상 수상, 기술보증기금 투자연계 5억) △에이브노틱스(초격차 1000+ 선정, 8억 유치) △소프엔티(28억 투자 유치) 등이다.

관련기사

이날 행사에서는 또 올해부터 도입되는 ‘애로해결 바우처’ 프로그램이 소개됐다. 이어 기술보증기금과 대전투자금융의 투자 프로그램 설명회가 진행됐다.

임문택 특구재단 대덕연구개발특구본부장은 “원스톱지원센터가 기술사업화 현장 애로를 발굴하고 해결해 투자 연계로 이어지는 기업 성장 디딤돌 역할을 톡톡히 하고 있다”며, “올해부터는 센터를 보다 더 확대 운영할 계획”라고 밝혔다.