우리자산운용 '코스피 200지수 ETF', 1년 수익률 187%

우리자산운용이 자사 상품 ‘원(WON) 200 상장지수펀드(ETF)’의 1년 수익률이 186.86%로, 코스피 200지수 추종 ETF 가운데 1위라고 10일 밝혔다.

단기수익률은 6개월 119.79%, 3개월 66.36%이며, 장기상품인 3년 수익률은 215.15%를 기록했다.

WON 200 ETF는 코스피200 지수를 기초지수로 삼아, 코스피 중대형 주를 중심으로 투자하는 상품이다. 주요 편입 종목으로는 국내 증시의 상승세 주역인 SK하이닉스, 삼성전자가 있다. SK하이닉스의 최대주주인 SK스퀘어와 최근 방산주로 각광받는 한화에어로스페이스도 포함돼 있다. 이들 주가가 상승세를 보이면서 WON 200 ETF도 높은 수익률을 거뒀다는 분석이다.

우리자산운용 WON 200 ETF 1년 수익률 186%KOSPI200 ETF 중 1위 (사진=우리자산운용)

높은 수익률에 힘입어 자금 유입도 빠르게 늘고 있다. 2월말 기준 WON 200 ETF의 순자산(AUM)은 1064억원으로, 1000억원을 돌파했다. 매달 마지막 영업일에 균등한 수준의 분배금을 지급하는 ‘월배당’ 구조도 안정적인 현금 흐름을 원하는 투자자들의 수요가 몰렸다는 분석이다.

최홍석 우리자산운용 ETF솔루션본부 본부장은 “이번 WON 200 ETF 성과는 한국 자본시장의 핵심 성장 업종을 중심으로 포트폴리오를 구성하되, 추적오차를 관리하면서 종목별 비중에 차별화를 둔 결과”라며 “앞으로도 인덱스 펀드에서도 차별화된 운용 시스템을 바탕으로 우수한 성과를 입증해 나갈 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.