앤트로픽이 '적'에서 '동반자'로…소프트웨어 주가 반등

앤트로픽(Anthropic)이 기업용 AI 협업 도구의 새 파트너십을 공개하면서 최근 급락세를 보이던 소프트웨어 주가가 일제히 반등했다.

CNBC에 따르면 앤트로픽은 2월 24일(현지 시간) 기업용 에이전트(agent) 행사를 열고 클로드 코워크(Claude Cowork)의 업데이트 버전을 공개했다. 이번 업데이트를 통해 기업들은 세일즈포스(Salesforce) 산하 슬랙(Slack), 인튜이트(Intuit), 도큐사인(DocuSign), 리걸줌(LegalZoom), 팩트셋(FactSet), 구글(Google)의 지메일(Gmail) 등 다양한 기업용 앱과 클로드 코워크를 연동할 수 있게 됐다. 재무 분석, 엔지니어링, 인사(HR) 등 특정 분야에 특화된 맞춤형 플러그인(plugin)도 함께 배포됐다.

앤트로픽의 잇따른 신제품 출시는 최근 수 주 동안 소프트웨어·사이버보안 업종 주가를 크게 끌어내린 배경으로 작용했다. AI 도구가 기존 기업 소프트웨어 비즈니스 모델을 대체할 수 있다는 투자자들의 우려가 커진 탓이다. 그러나 이번 행사에서 앤트로픽이 기존 소프트웨어 기업들과의 협력을 전면에 내세우자 분위기는 반전됐다.

아이셰어즈 확장 기술·소프트웨어 섹터 상장지수펀드(ETF, Exchange-Traded Fund)인 아이지브이(IGV)는 전날 4% 넘게 하락했다가 이날은 1% 이상 올라 마감했다. 개별 종목에서도 오크타(Okta)와 클라우드플레어(Cloudflare)가 약 2%, 제이스케일러(Zscaler)와 테너블(Tenable)은 각각 약 4%, 센티넬원(SentinelOne)은 3% 상승했다. 반면 아이비엠(IBM) 주가는 이날도 약세를 이어갔다. 앤트로픽이 코볼(COBOL) 프로그래밍 언어 현대화를 자동화할 수 있는 클로드 코드(Claude Code) 기능을 전날 공개한 여파였다.

웨드부시 시큐리티스(Wedbush Securities) 애널리스트들은 이날 리서치 노트에서 앤트로픽의 이번 행사가 소프트웨어 업종에 대한 AI의 경쟁 위협이 "과장됐다(overblown)"는 것을 보여준다고 평가했다. 이들은 AI 모델이 소프트웨어 인프라에 "깊이 내재된" 전체 워크플로우(workflow)를 대체하는 것은 불가능하다고 주장했다. "이 새로운 AI 도구들은 기존 소프트웨어 생태계와 데이터 환경을 완전히 뒤엎지 못할 것이다. AI 도구는 결국 접근할 수 있는 데이터만큼만 유용하기 때문"이라고 이들은 밝혔다.

한편 앤트로픽의 경제학 책임자 피터 맥크로리(Peter McCrory)는 이날 라이브스트림에서 현재까지 노동 시장에서 광범위한 인력 대체 현상이 나타나고 있다는 증거는 없다고 말했다. 다만 그는 AI 기술이 경제에 미치는 영향의 범위가 넓어지고 있으며, 데이터 입력 같은 일부 직군은 다른 직종보다 더 큰 위험에 노출돼 있다고 덧붙였다.

