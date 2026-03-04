말로 코딩하는 시대 열렸다…앤트로픽 '클로드 코드'에 음성 모드 탑재

앤트로픽(Anthropic)이 개발자용 AI 코딩 어시스턴트인 클로드 코드(Claude Code)에 음성 모드(Voice Mode)를 도입한다. 이번 기능 출시는 손을 사용하지 않는 대화형 코딩 워크플로우를 향한 중요한 발걸음으로 평가된다.

테크크런치(TechCrunch)에 따르면, 앤트로픽 엔지니어 타리크 시히파르(Thariq Shihipar)가 3월 3일 X(구 트위터)를 통해 이 기능의 단계적 출시를 공식 발표했다. 시히파르는 현재 전체 사용자의 약 5%에게 음성 모드가 제공되고 있으며, 앞으로 수 주에 걸쳐 더 넓은 범위로 확대될 예정이라고 밝혔다.

음성 모드는 사용자가 음성 명령으로 클로드 코드와 상호작용할 수 있게 해 코딩 경험을 간소화하는 데 목적이 있다. 사용 방법은 간단하다. '/voice'를 입력해 기능을 켠 다음, 음성으로 명령을 내리면 클로드 코드가 해당 요청을 실행한다. 예를 들어 "인증 미들웨어(authentication middleware)를 리팩토링해 줘"라고 말하는 식이다. 접근 권한이 생기면 시작 화면에 안내 메시지가 표시된다.

테크크런치에 따르면, 이번 기능의 세부 제한 사항은 아직 명확하지 않다. 음성 상호작용 횟수 제한 여부나 기술적 제약이 있는지는 알려지지 않았다. 또한 앤트로픽이 지난해 협력을 논의했다고 보도된 바 있는 AI 음성 전문 업체 일레븐랩스(ElevenLabs)와의 협업으로 개발된 기능인지도 확인되지 않은 상태다. 테크크런치가 앤트로픽 측에 논평을 요청했으나 아직 답변을 받지 못했다.

앤트로픽은 지난해 5월 일반 챗봇인 클로드(Claude)에 먼저 음성 모드를 도입한 바 있다. 당시 사용자들은 다양한 범용 작업에서 모델과 음성으로 상호작용할 수 있게 됐다. 이번 클로드 코드에 대한 음성 모드 확대는 개발자 도구 전반으로 해당 기능을 넓히는 행보다.

테크크런치에 따르면, AI 코딩 어시스턴트 시장은 마이크로소프트(Microsoft)의 깃허브 코파일럿(GitHub Copilot), 커서(Cursor), 구글(Google), 오픈AI(OpenAI) 등이 치열하게 경쟁하는 상황이다. 그럼에도 클로드 코드는 현재 시장에서 가장 널리 쓰이는 도구 중 하나로 자리 잡았다. 앤트로픽은 2월에 클로드 코드의 연간 반복 수익(run-rate revenue)이 25억 달러를 넘어섰으며, 2026년 초 대비 두 배 이상 성장했다고 밝혔다. 주간 활성 사용자 수도 1월 이후 두 배로 늘었다.

한편, 앤트로픽이 국방부(Department of Defense)의 국내 감시 및 자율 무기 활용 요청을 거절한 이후 클로드 모바일 앱 사용자 수도 급증했다. 이 여파로 클로드 앱은 미국 앱스토어(App Store) 순위 상위권에 오르며 챗GPT(ChatGPT)를 앞지르기도 했다.

이미지 출처: Claude

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)