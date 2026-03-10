인텔, 산업용 '코어 프로세서 시리즈2' 공개

인텔이 독일 뉘른베르크에서 10일부터 12일까지 3일간 진행되는 '임베디드 월드 2026' 행사를 앞두고 산업용 엣지 애플리케이션에 특화된 '코어 프로세서 시리즈2'를 공개했다.

인텔은 12세대 코어 프로세서(엘더레이크) 이후 고성능 P(퍼포먼스) 코어와 저전력·고효율 E(에피션트) 코어를 조합한 하이브리드 구조를 적용하고 있다.

반면 코어 프로세서 시리즈2는 P코어만 최대 12개 탑재해 연산 성능을 극대화하고 지연시간을 줄였다. 생산 공정은 인텔 7(Intel 7)이며 P코어 종류는 13·14세대 코어 프로세서와 같은 랩터 코브다.

산업용 코어 프로세서 시리즈2. (사진=인텔)

지원 소켓 규격은 LGA 1700으로 기존 플랫폼과 호환된다. 12코어, 5.7GHz로 작동하는 코어9 273PE를 포함해 총 11개 프로세서가 주요 시스템 제조사에 공급된다.

인텔 코어 프로세서 시리즈2 기반 엣지 시스템, 코어 울트라 시리즈3 기반 엣지 시스템은 현재 주요 임베디드 제조사를 통해 판매중이다.

인텔은 AI 기반 심전도를 이용한 부정맥 탐지, 광혈류측정 등 로컬에서 실행되는 환자 모니터링 솔루션 구축용 프레임워크인 '헬스케어 및 생명과학용 엣지 AI 스위트'도 공개했다.

OEM, ODM, ISV는 이 스위트를 활용해 실제 사용 환경을 반영한 대표 시나리오 기반으로 플랫폼을 평가할 수 있다. 현재 프리뷰 버전이 깃허브에서 제공되며 올 2분기 중 정식 출시 예정이다.