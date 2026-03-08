인텔 이사회 의장 교체... 파운드리 전략도 달라지나

인텔 파운드리 사업 매각이나 분사 지지층으로 알려진 프랭크 이어리 인텔 이사회 의장이 오는 5월 물러난다. 후임에는 반도체 엔지니어 출신인 크레이그 배럿 박사가 선임된다.

인텔이 17년간 이사회에 몸담았던 금융업계 출신 의장을 교체하면서 파운드리 사업을 매각이나 분사 대신 현재와 같은 내부 조직 형태로 유지할 가능성이 커졌다는 평가가 나온다.

미국 캘리포니아 주 산타클라라 소재 인텔 본사. (사진=인텔)

이번 이사회 의장 교체로 립부 탄 CEO가 추진하는 '기술 중심 회사 복귀' 전략에도 힘이 실릴 것으로 보인다.

프랭크 이어리 의장, 파운드리 완전 분사 지지

프랭크 이어리 의장은 미국 씨티은행 인수합병 부문장, 다윈캐피털 등 주로 금융업계에서 경력을 쌓았다. 2009년 3월에 인텔 이사회 합류 후 2023년 1월부터 이사회 의장에 올랐다.

프랭크 이어리 인텔 이사회 의장. 오는 5월 퇴임한다. (사진=인텔)

2021년 2월 취임한 팻 겔싱어 전 인텔 CEO는 'IDM(종합반도체기업) 2.0'과 '4년 동안 5개 공정 실현(5N4Y)'을 내세워 파운드리 사업에 투자했다.

반면 프랭크 이어리 의장은 인텔 실적 악화가 가시화된 2024년 이후 파운드리 분사를 지지했던 것으로 알려졌다.

4일 (대만 현지시간) 인텔 18A 공정에서 생산한 팬서레이크 시제품 웨이퍼를 공개하는 팻 겔싱어 CEO. (사진=지디넷코리아)

팻 겔싱어 전 CEO는 프랭크 이어리 의장과 파운드리 전략을 두고 적지 않은 마찰을 겪었던 것으로 보인다. 그는 취임 3년 10개월만인 2024년 12월 초 인텔을 떠났다.

5N4Y 로드맵의 마지막 공정인 1.8나노급 인텔 18A(Intel 18A)는 후임자인 립부 탄 CEO가 취임한 이후인 작년 말부터 정식 가동을 시작했다.

새 이사회 의장으로 반도체 전문가 발탁

인텔은 3일(현지시간) "프랭크 이어리 의장이 오는 5월 13일 물러나며 작년 11월 이사회에 합류한 크레이그 배럿 박사가 그 뒤를 이을 것"이라고 설명했다.

크레이그 배럿 박사. 오는 5월 인텔 이사회 의장에 취임 예정이다. (사진=인텔)

크레이그 배럿 박사는 호주 출신으로 아세로스 커뮤니케이션, 퀄컴, 구글 등을 거친 반도체 엔지니어다. 이후 베어풋 네트워크(인텔 인수)를 거쳐 2020년까지 인텔에서 근무했다.

크레이그 배럿 박사의 경력은 주로 반도체와 통신, 네트워킹 칩 설계와 무선 기술 등으로 프랭크 이어리 의장과 선명히 대비된다. 작년 3월 취임 이후 '기술 우선 회사 복귀' 선언을 한 립부 탄 CEO의 의사 표명과도 무방하지 않다.

2026년 1월 코어 울트라 시리즈3 프로세서 출시 행사에 참석한 립부 탄 인텔 CEO. (사진=지디넷코리아)

인텔은 지난 해 오마르 이시락 메드트로닉 CEO, 인류학자인 리사 라비조 머니, 추재킹 리우 미국 캘리포니아 대학교 공대 학장 등 반도체 산업과 관련이 먼 이사들을 해임하기도 했다.

제조 경쟁력 회복·기술 실행력 강화 지지 전망

인텔은 2024년 이후 파운드리 사업과 미세 공정 강화를 내세워 외부 고객사 제품 위탁 생산 유치에 나서고 있다.

인텔 애리조나 생산 시설 내부. (사진=인텔)

현재 파운드리 사업 매출 중 코어 울트라 시리즈3, 제온6 등 내부 제품 비중이 높고 분기마다 시설투자 비용 지출로 수십 억 달러 규모 적자를 내고 있다.

관련기사

반면 최근 인텔 파운드리 부문의 외부 고객사 확대 가능성도 커지고 있다. 대만 공급망을 중심으로 애플이 M시리즈 반도체 위탁생산설, 엔비디아 차세대 GPU '파인만' 공정 협력설이 나오기도 했다.

인텔 코어 울트라 시리즈3(팬서레이크) 프로세서. CPU 타일 생산에 인텔 18A 공정을 활용한다. (사진=지디넷코리아)

금융 투자업계 출신인 이어리 의장이 구조 개편과 분사 가능성을 검토했다면, 반도체 엔지니어인 배럿 의장은 기술 경쟁력 회복에 더 무게를 둘 가능성이 높다.