SK넥실리스, 인터배터리서 차세대 동박 기술력 소개

길이 5km 광폭 동박 전시…원통형·전고체 제품 등 R&D 성과 공개

디지털경제입력 :2026/03/10 09:39

김윤희 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

SKC의 이차전지용 동박사업 투자사 SK넥실리스가 오는 11일부터 3일간 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 '인터배터리 2026'에 참가해 동박 기술력과 제품 라인업을 공개한다고 10일 밝혔다.

SK넥실리스는 머리카락의 약 30분의 1 수준인 4마이크로미터(㎛) 두께, 폭 1400mm, 길이 5km의 광폭 동박이 롤(Roll) 형태로 전시된다.

SK넥실리스의 이차전지용 표준 동박을 비롯해 고강도 제품과 차세대 원통형 배터리에 필수적인 고연신 제품 등 다양한 동박 제품군을 만나볼 수 있다. 또한 이들 동박을 제조하는 과정은 영상으로 구현돼 참관객들에게 소개될 예정이다.

SK넥실리스 인터배터리 2026 부스 이미지

미래 기술과 연계한 제품도 전시된다. 건식 공정 등 차세대 배터리 제조 기술에 대응하는 고접합 동박을 비롯해 화재 안전성이 우수한 전고체 배터리용 내부식 집전체, 리튬 메탈 배터리용 집전체 등 최신 R&D 성과를 확인할 수 있다. 

관련기사

SK넥실리스는 이를 통해 단순한 전기차용 배터리 소재를 넘어 에너지저장장치(ESS), 드론, 방산, 로봇, 항공우주 등 차세대 애플리케이션으로 뻗어 나가는 동박 사업의 확장 가능성을 제시할 계획이다.

SK넥실리스 관계자는 "이번 전시를 통해 단순한 배터리 소재를 넘어 모빌리티 혁신을 선도하는 미래 인프라 소재 선도 기업으로 이미지를 굳건히 할 것"이라며 "글로벌 고객사와 파트너사를 대상으로 제품 라인업과 기술력을 적극적으로 알리고, 맞춤형 솔루션 제안을 통해 기술 협력 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.

김윤희 기자kyh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
SK넥실리스 SKC 동박 전지박 배터리 배터리소재 인터배터리2026

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

SK하이닉스, 1c D램 'LPDDR6' 개발…하반기 공급 시작

"자율주행 로봇 플랫폼 확장…휴머노이드까지 얹는다"

‘단종 앓이’가 쏘아올린 천만관객…‘왕사남’ 흥행비결 세 가지

코스피 5%·코스닥 4% 반등…코스피 매수 사이드카 발동

ZDNet Power Center