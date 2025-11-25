롯데에너지머티, '지역사회공헌' 인정기업 선정돼

롯데에너지머티리얼즈(대표 김연섭)는 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동 주관하는 지역사회공헌 인정제에서 ‘2025년 지역사회공헌 인정기업’으로 선정됐다고 25일 밝혔다.

지역사회공헌 인정제는 비영리단체와의 협력을 기반으로 지역사회 공헌 활동을 지속해 온 기업과 기관을 발굴해 그 공로를 지역사회가 인정하는 제도로, ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실적과 사회공헌 활동 성과 등을 종합 평가한다.

롯데에너지머티리얼즈 직원들의 '2025 지역사회공헌 인정기업' 수상 기념 사진

지난 20일에는 공장이 위치한 익산시 팔봉동 일원에서 취약계층을 돕기 위해 연탄 나눔 봉사를 펼쳤으며, 약 3천장의 연탄을 전달해 따뜻한 온정을 나눴다. 익산 금강동 수도산 공원에서는 산수유 나무를 식재하며 탄소 중립과 온실가스 감축 활동을 실천했다.

롯데에너지머티리얼즈는 미혼모·아동가정 지원, 자원선순환 취약계층 정보격차해소 지원, 소외계층 소방·안전 소화용구 지원 등을 통해 지역사회와의 동반 성장을 위한 사회적 책임을 지속적으로 실천하고 있다.