롯데에너지머티, 의왕 연구소 확장…최신 드라이룸 3개 확충

롯데에너지머티리얼즈는 의왕 연구소를 기존 면적 대비 약 두 배 확장하고 최신 시설을 확충해 원천 기술을 확보하고 제품 경쟁력 강화에 연구 역량을 집중한다고 24일 밝혔다.

이날 의왕 연구소 개소식에는 롯데에너지머티리얼즈 김연섭 대표이사와 롯데케미칼 첨단소재사업 황민재 대표이사 등 임직원들이 참여해 약 2천385㎡(약 721평) 면적의 연구동과 사무동 이전 개소를 축하했다.

롯데에너지머티리얼즈는 R&D 역량을 강화하고 차세대 배터리 소재 기술의 상용화와 효율적 수행을 위해 최신 드라이룸을 3개로 확충하고, 소재·분석·프로세스 전문 연구 인력을 배치해 고객 대응의 신속성과 제품 개발의 신뢰성을 확보했다.

김연섭 롯데에너지머티리얼즈 대표이사(왼쪽에서 2번째)와 연구소 직원들의 기념식

롯데그룹 내 화학사인 롯데케미칼, 롯데인프라셀 등과의 협력으로 제품 개발·품질 고도화와 기술개발 시너지를 가져올 수 있게 됐다고도 덧붙였다.

김연섭 롯데에너지머티리얼즈 대표이사는 “전지의 성능과 신뢰성을 결정하는 핵심 요소인 배터리 소재기술의 독보적인 경쟁력을 가지기 위해 연구소 확장 이전을 추진했다”며 “의왕연구소에서 창출될 혁신적인 연구 성과들은 우리 회사의 새로운 성장 동력이 돼 산업 생태계 전반의 기술 경쟁력 향상과 지속 가능한 ESG 가치 창출에 실질적으로 기여할 것”이라고 소감을 밝혔다.

관련기사

롯데에너지머티리얼즈는 작년말 연산 1천톤 규모 3세대 리튬인산철(LFP) 배터리 양극재 파일럿을 완공하고 국내외 고객사에 샘플 제공 및 공장 안정화를 추진하고 있다.

지난해 9월 전북 익산 2공장에 완공한 연산 70톤 규모 황화물계 고체전해질 파일럿 생산라인은 고객사 테스트를 진행 중이다.