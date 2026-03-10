29CM, '이구패션위크' 선발매 기획전 열어

무신사가 운영하는 29CM(이십구센티미터)가 ‘26SS 이구패션위크(29 Fashion Week)’를 개최한다고 10일 밝혔다.
23일까지 2주간 진행되는 ‘이구패션위크’는 2539 여성 고객을 위해 다양한 패션 브랜드의 26SS 봄 신상품을 가장 먼저 선보이는 기획전이다. 이번 행사에는 여성 디자이너 브랜드를 중심으로 제도권·글로벌 브랜드까지 총 1000여 개 브랜드가 참여한다.
대표적으로 ▲로우클래식 ▲엔조블루스 ▲포에토 등 팬덤 있는 여성 디자이너 브랜드를 비롯해 ▲세인트제임스 ▲아틀리에 나인 ▲온앤온 등 인지도 높은 제도권·글로벌 브랜드가 합류했다. 여기에 ▲이스트로그 ▲헬리녹스웨어 ▲토마스모어 등 유니섹스 브랜드도 참여해 다양한 봄 스타일링 컬렉션을 한자리에서 선보인다.
29CM는 행사 기간 매일 하나의 브랜드를 집중 조명하는 ‘원브랜드데이’를 운영하며 브랜드별 최대 30% 할인 혜택을 제공한다. 또한 루에브르, 포유어아이즈온리, 파흐탱 등 29CM에서 꾸준히 사랑받는 브랜드의 봄 신상품을 먼저 선보이는 단독 선발매 기획전도 마련했다.
쇼핑의 재미를 더하는 참여형 이벤트도 준비했다. 행사 기간 29만 원 이상 구매 고객 중 매일 1명을 추첨해 결제 금액의 최대 290%를 적립금으로 돌려주는 ‘이구패션위크 챌린지’를 진행한다. 또 2주 동안 누적 금액이 가장 높은 고객 1명에게는 골드바를 경품으로 증정할 예정이다. 마음에 드는 봄 신상품 링크를 친구에게 공유하고 가장 많이 초대한 고객에게는 최대 290만 원의 쇼핑 적립금을 제공하는 이벤트도 함께 운영한다.
이외에도 매일 오전 10시 브랜드 인기 상품을 한정 수량 특가로 선보이는 ‘24시간 타임딜’을 진행한다. 슈즈·가방 등 잡화 카테고리 첫 구매 고객에게는 30% 할인 쿠폰을 제공하며, 전 고객 대상 12% 할인 쿠폰과 주문 금액별 최대 4만5000원 할인 쿠폰팩도 마련해 실질적인 구매 혜택을 강화했다.
29CM 관계자는 “이번 이구패션위크는 26SS 신상품을 기다려온 고객들이 선호하는 브랜드의 봄 컬렉션을 가장 먼저 만나볼 수 있도록 기획한 행사”라며 “폭넓은 브랜드 라인업과 다양한 혜택을 통해 고객들이 자신만의 봄 패션 취향을 발견하는 계기가 되길 기대한다”라고 말했다.