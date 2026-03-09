"AI 기반 관세 행정 고도화"...투이컨설팅, ISP 착수

관세청이 추진하는 'AI 관세행정 구현을 위한 정보화전략계획(ISP) 수립 사업'을 투이컨설팅 컨소시엄이 수주, 사업 수행에 본격 착수했다.

9일 투이컨설팅에 따르면, 이번 사업은 약 8개월 동안 진행한다. 인공지능(AI) 기반의 관세행정 혁신을 위한 중장기 전략과 실행 로드맵을 마련하는 것이 목표다. 최근 글로벌 무역환경 불확실성이 확대되고 디지털 전환이 가속화하는 가운데, 공공행정 영역도 인공지능을 활용한 업무 혁신과 서비스 고도화 필요성이 커지고 있다. 관세청 역시 이러한 변화에 대응해 단순히 기술 도입을 넘어 AI 기반의 행정 혁신 전략을 체계적으로 수립한다는 방침이다.

김인현 투이컨설팅 대표

이번 사업을 통해 AI 기술을 활용한 행정 혁신 방향과 다양한 활용 방안을 종합적으로 검토할 예정이다. 또 업무 효율화와 서비스 품질 향상을 위한 전략 수립과 함께, 안정적이고 지속가능한 AI 운영 환경을 구축하기 위한 기반 마련도 병행한다.

관세청 내부에서도 이번 사업을 전사적 과제로 인식하고 적극 대응에 나섰다. 본청과 일선 세관을 아우르는 ‘AI 관세행정 추진단’을 구성해 지난 6일 발대식을 개최하고, 현장 수요 기반의 AI 과제 발굴과 실행 전략 마련에 착수했다. 해당 추진단은 업무 부서가 직접 참여하는 구조로 운영하며, ISP 수립 과정에서 도출한 전략과 과제를 현업 관점에서 검증하고 구체화하는 역할을 맡는다.

'투이 컨소시엄'은 에이전틱AI(Agentic AI)기반 목표 아키텍처 설계, AIOps 전략 수립, AI 거버넌스 체계 정립, 단계별 이행 로드맵 제시 등 실행 중심의 ISP를 수립, 향후 관세행정 AI 서비스 구축 사업의 명확한 기준과 방향성을 제시할 계획이다.

김인현 투이컨설팅 대표는 "이번 사업은 단순히 시스템 개선을 넘어 AI 기반으로 ‘일하는 방식’을 재설계하는 국가 차원의 업무 혁신 프로젝트라는 점에서 의미가 크다"면서 "관세청은 이를 통해 국경 안전을 강화하고 정보분석 및 단속 역량을 고도화하는 한편 기업 친화적인 통관 환경을 조성하는 선도적 AI 행정 모델을 구축한다"고 밝혔다. 이어 "투이 컨소시엄은 관세청과의 긴밀한 협력을 통해 대한민국 관세행정의 AI 대전환을 위한 전략적 기반을 마련하고, 공공부문 AI 혁신의 모범 사례를 만들어 나가겠다"고 덧붙였다.