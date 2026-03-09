가민은 세계 여성의 날을 맞아 여성의 건강한 라이프스타일을 지원하는 캠페인을 3월 한 달간 진행한다고 9일 밝혔다.

캠페인은 수면, 스트레스, 심박변이도(HRV), 피부 온도 등 생체 데이터를 기반으로 여성들이 일상 속 건강 상태를 체계적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

가민은 이를 통해 여성 사용자와의 소통을 강화하고 웰니스 파트너로서 역할을 확대한다는 계획이다.

가민 세계 여성의 날 맞이 캠페인 전개 (사진=가민)

가민 건강·피트니스 앱 '가민 커넥트' 데이터 분석 결과 한국 여성 운동 활동은 러닝, 수영, 걷기 순으로 많았으며 최근 러닝 활동이 빠르게 증가한 것으로 나타났다.

또한 트레일 러닝과 인터벌 트레이닝(HIIT) 등 도전적인 운동 참여도 늘고 있는 것으로 분석됐다.

가민은 캠페인 기간 동안 피트니스 세션과 러닝 클래스 등 오프라인 프로그램을 운영하고 운동 기록을 인증하는 온라인 이벤트도 진행한다. 웰니스 스마트워치 제품을 8% 할인 판매하는 프로모션도 마련했다.

넬슨 첸 가민코리아 총괄은 "가민 스마트워치는 여성의 신체 변화와 라이프스타일을 고려한 개인화된 건강 관리 경험을 제공한다"며 "이번 캠페인을 통해 더 많은 여성들이 자신의 컨디션을 주도적으로 관리하길 기대한다"고 말했다.