권오남 22대 과총회장 "수학자가 화학 얘기 꺼내도 들어달라"

"수학자가 화학 이야기를 꺼내도 너그러이 들어달라."

권오남 제22대 한국과학기술단체총연합회장 취임사의 일부다. 권 회장은 9일 과총에서 취임식을 갖고 본격 업무에 들어갔다. 임기는 오는 2029년 2월까지 3년이다.

권 회장은 "젊은 연구자들이 마음껏 도전할 환경이 아직은 충분하지 않다"며 "과총이 과학기술을 '위한' 조직이 아니라, 과학기술과 '함께' 미래를 열어가는 플랫폼으로 전환해야 한다. 그 출발점이 지금"이라고 강조했다.

권오남 제22대 과학기술단체총연합회장이 9일 취임사를 하고 있다.(사진=과총)

공명하는 혁신도 언급했다. 권 회장은 "다름이 함께할 때 어떤 구조보다 견고해진다"며 "604개 단체가 모인 과총 비전을 '스케일업'이라는 한 마디에 담아 격을 높이고자 한다"고 덧붙였다.

새로운 60년 청사진을 그리기 위해 '60주년 미래전략위원회' 구성을 약속했다.

이외에 권 회장은 글로벌 네트워크 재구축과 투명한 재정운영도 언급했다.

권 회장은 회장단(부회장)으로 △강건욱 서울대 의대 교수 △권진회 경상국립대 총장 △김현정 서강대 교수 △류석영 KAIST 교수 △백용 지질공학회장 △손미진 수젠넥 대표 △오상록 KIST 원장 △윤지웅 STEPI 원장 △이승호 상지대 석좌교수 △이희재 서울대 명예교수 △임혜숙 이대교수 △장병탁 서울대 교수 △조준희 KOSA 회장 △허영범 경희대 의대학장 등을 선임했다.

권 회장은 전체 임원진(88명) 중 여성 비율을 약 25%까지 확대했다. 40·50대 임원 비중은 40% 가까이 끌어올렸다. 또 서울 중심에서 벗어나 15개 지역 임원 비중을 전체의 절반 이상(52%) 배정했다.

한편 권 회장은 이화여자대학교 과학교육과(수학전공)를 졸업했다. 석사학위는 서울대학교 수학과, 박사학위는 미국 인디애나대학교에서 취득했다. 한국여성과학기술단체총연합회 회장과 국가과학기술자문회의 부의장 직무대행을 역임했다. 현재 세계수학교육심리학회장도 맡고 있다.