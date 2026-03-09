국민건강보험공단, 빅데이터 분석센터 신규 협약기관 공모

국민건강보험공단은 보건의료 산업 등 데이터 개방수요 증가에 선제적으로 대응하고자 ‘빅데이터 분석센터’ 확대·구축을 위한 신규 협약기관을 공모한다고 밝혔다.

기존 협약기관(서울대학교, 서울대학교병원, 연세의료원, 고려대학교 의료원)이 모두 서울권역에 집중돼 있는 점을 감안해 이번 2026년 신규 협약기관은 서울권역을 제외한 대학교 또는 병원(병원급 이상)이 대상이며 4개소를 선정할 예정이다.

접수는 3월9일부터 27일까지이며, 지원기관의 전자문서 시스템을 통해 공모신청서를 작성해 기관직인을 날인한 후 전자문서로 발송하면 된다. 공모신청서 등 자세한 사항은 ‘건강보험 빅데이터 플랫폼’ 누리집에서 확인할 수 있다.

국민건강보험공단 관계자는 “빅데이터 분석센터를 단계적(연간 4개소, 5년간)으로 확대해 이용자 중심의 빅데이터 분석·인프라 개선을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

한편 빅데이터 분석센터는 건강보험 빅데이터(자격, 보험료, 진료내역, 건강검진, 요양기관 및 출생/사망 정보 등)를 분석할 수 있는 인프라(’26년 3월 기준, 전국 14개소 306석 운영 중)로 외부 접속이 차단된 안전한 클라우드 기반의 오프라인 분석환경을 말한다.