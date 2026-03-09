사람인, ‘AI 에이전트’로 HR 시장 패러다임 바꾼다

사람인(대표 황현순)이 AI 기술력을 바탕으로 HR 시장 혁신을 가속화하고 있다.

AI 취업 준비·채용 서비스로 구직자와 기업의 연결에 앞장서 온 사람인은 최근 에이전틱 AI 시대를 맞아 생애주기를 함께하며 성장을 돕는 AI 에이전트 파트너로서 역할을 확장해 나가고 있다.

AI 기술력 기반, 에이전틱 AI 시대 ‘커리어 AI 에이전트’로 진화

사람인

사람인은 앞선 AI 기술력을 바탕으로 ‘커리어 AI 에이전트 시대’를 본격화했다. 이를 위해 최근 신입·인턴 서비스를 AI 에이전트와 함께 취업을 준비하도록 전면 개편했다. AI가 이력서 정보와 공고 클릭 등 사용자의 구직 의도를 실시간으로 학습하고, 전공과 직무 선호도에 맞춘 큐레이션과 취업 준비까지 밀착 지원한다.

뿐만 아니라 사람인은 키워드 검색을 넘어 AI가 사용자의 의도를 파악해 최적의 일자리를 제안하고 커리어 성장을 돕는 자연어 검색 기반 AI 에이전트 서비스를 3월 내 출시할 계획이다.

사람인의 방대한 데이터와 AI 기술 노하우로 커리어 분야에서 독보적인 성능을 갖춘 AI 에이전트를 통해 구직자들의 취업 성공과 경력 개발에 없어서는 안 될 파트너로 자리매김한다는 포부다.

‘AI 취업’의 시작부터 끝까지... 빈틈없는 풀스택 AI 서비스 라인업

사람인은 HR 업계 내 ‘AI 본가’로서 빈틈없는 풀스택 AI 서비스 라인업을 갖추고 있다. 지난 2014년 설립한 AI 전문 연구조직 ‘AI LAB’을 중심으로 커리어의 시작과 끝을 함께하는 AI 서비스를 선보여 왔다.

구직자를 대상으로는 ▲AI가 자기소개서 초안을 잡아주고 첨삭하는 ‘AI 자소서 코칭’ ▲AI 휴먼과 실제 면접을 보고 피드백을 받는 ‘AI 모의면접’ ▲개별 행동 데이터를 분석해 공고를 보여주는 ‘AI 공고 추천’ 등 다양한 AI 취업 서비스를 운영 중이다.

기업용 AI 서비스도 탄탄하다. ▲조건에 맞는 최적의 인재를 먼저 찾아 제안하는 ‘인재풀’ 서비스와 ▲채용 공고 내용을 AI가 자동으로 생성해 주는 ‘AI 공고 생성’ 기능을 통해 인사담당자의 업무 효율을 극대화하고 있다.

AI 서비스에 대한 사용자들의 반응도 좋다. 지난해 사람인에서 새롭게 자소서를 작성한 사용자의 44%는 AI 자소서 코칭 서비스를 이용한 것으로 나타났다. AI 공고 생성 역시 지난해 하반기 사용자 비율이 전년 동기 대비 20.9% 늘었다. 사람인은 사용자들의 긍정적인 반응에 힘입어 보다 공격적으로 AI 에이전트 서비스 확대에 박차를 가한다는 계획이다.

사람인 관계자는 “3월 출시할 AI 자연어 검색 서비스는 사용자가 구직 과정에서 겪는 번거로움을 해결하고, 가장 스마트한 방식으로 일자리를 찾는 혁신적인 도구가 될 것”이라며 “앞으로도 사람인은 HR 분야의 독보적인 AI 기술력을 바탕으로 기업과 구직자가 가장 빠르고 정확하게 연결되며 성장하는 AI 취업 생태계를 구축해 나가겠다”고 말했다.