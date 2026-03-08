엑스로그, 인도네시아 BJB 은행에 CDC 솔루션 공급

실시간 데이터 복제 및 이관 전문기업 엑스로그(대표 장석주)는 인도네시아 BJB은행(PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk)의 ‘리모트 뱅킹 비즈니스 인텔리전스(BI) 시스템 구축’ 프로젝트에 자사의 실시간 데이터 복제(CDC) 솔루션 ‘엑스로그 포 CDC(X-LOG for CDC)’를 공급한다고 8일 밝혔다.

BJB은행은 인도네시아 서자바·반텐 지방정부가 소유한 지역개발은행(BPD)으로, 본사는 반둥(Bandung)에 있으며 인도네시아 증권거래소에 상장돼 있다.

이번 ‘리모트 뱅킹 비즈니스 인텔리전스(BI) 시스템 구축’ 프로젝트는 BJB은행이 보유한 다수 지점(브랜치)의 비즈니스 현황을 신속하고 일관되게 파악하기 위해 지점 시스템 데이터를 통합·분석·시각화하기 위한 BI 체계를 구축하는 사업이다.

엑스로그가 공급하는‘엑스로그 포 CDC’는 데이터베이스의 변경 트랜잭션을 실시간으로 추출·복제하는 고성능 솔루션이다. 국내외 주요 상용 및 오픈소스 DBMS뿐 아니라 빅데이터 DBMS까지 폭넓게 지원하며, 이기종 간 실시간 복제, 정합성 검증, 자동 보정 기능에서 우수한 평가를 받고 있다.

엑스로그는 CDC(Change Data Capture)를 기반으로 각 지점의 데이터를 연계해 비즈니스 인텔리전스로 연계하는 구조를 구현한다. BJB 은행의 기존 지점 시스템에서 발생하는 변경 데이터를 엑스로그 포 CDC로 실시간 수집·취합하고, 이를 BI 솔루션으로 시각화해 현업과 경영진이 활용 가능한 명확한 비즈니스 인사이트를 제공한다는 계획이다.

엑스로그는 CDC를 적용해 데이터의 수집 및 적재 과정의 효율성을 높이고, 리모트 뱅킹 환경에서 요구되는 운영 안정성과 확장성을 고려한 데이터 통합 기반을 지원한다. 또한 초기 구축 완료 이후 운영 고도화 및 확장에 따른 후속 사업에도 적극 참여할 방침이다.

BJB은행은 CDC 기반 BI 시스템 구축으로 지점별 핵심 지표를 통합 관리하고, 데이터 기반 의사결정을 강화함으로써 고객 요구와 시장 변화에 보다 민첩하게 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

장석주 엑스로그 대표는 “인도네시아 주요 은행의 리모트 뱅킹 환경 내 데이터 활용 가치를 극대화하고, 지점 운영 현황을 즉시 파악할 수 있는 데이터 관리 체계를 제공하겠다”며 “태국 지방행정청 프로젝트에 이어 동남아시아 시장에서 레퍼런스를 확대하며 아시아 시장 공략을 가속화하겠다”고 말했다.