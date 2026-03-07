AI 영향 가장 큰 직업은 개발자…앤트로픽 "업무 75% 자동화"

인공지능(AI)에 가장 많이 노출된 직업은 IT 개발자라는 조사 결과가 나왔다.





앤트로픽은 7일 직업별 AI 노출도 분석 결과를 이같이 공개했다. 조사는 직무별 업무를 세분화해 AI가 수행할 수 있는 업무 비율 기준으로 직업별 영향 가능성을 평가했다.

분석 결과 개발자는 전체 업무 중 약 75%가 AI로 속도를 높이거나 수행을 보조할 수 있는 것으로 나타났다.

인공지능(AI)에 가장 많이 노출된 직업은 IT 개발자라는 조사 결과가 나왔다. (사진=앤트로픽 홈페이지)

고객 서비스 담당자와 데이터 입력 직무가 뒤를 이었다. 고객 서비스는 70%, 데이터 입력 직무는 67%로 집계됐다. 의무기록 전문 인력도 같은 수준 노출도를 기록했다.

시장조사 분석가와 마케팅 전문가도 AI 노출 상위권에 포함됐다. 영업 담당자, 재무·투자 분석가, 소프트웨어(SW) 품질보증 분석가, 정보보안 분석가, 컴퓨터 사용자 지원 전문가 등이 뒤를 이었다.

앤트로픽은 당장 AI가 직업을 완전히 대체할 수 없을 것이라고 봤다. 보통 직업은 여러 업무로 구성돼 일부 업무는 AI로 쉽게 대체될 수 있지만, 다른 업무는 그렇지 않을 수 있다는 이유에서다.

예를 들어 교사가 숙제 채점 같은 일부 작업은 자동화할 수 있지만, 교실을 직접 관리하는 역할은 대체하기 어렵다.

보고서는 AI 노출도 높은 직업군은 향후 성장 속도가 더 느릴 가능성이 있다고 전망했다. 또 노출도가 높은 직업군 종사자는 대체로 고령이거나 여성, 교육 수준이 높은 고임금 노동자일 가능성이 높다는 분석도 나왔다. 행정 보조나 사무직 등 여성 비중이 높은 직종이 AI 영향에 취약하다는 기존 연구와도 유사한 결과다.

관련기사

AI 노출도가 가장 낮은 직업은 신체 능력을 요구하는 직종으로 나타났다. 조경 관리인, 요리사, 오토바이 정비사, 인명구조원, 바텐더 등이 이에 해당했다.

앤트로픽은 "현재까지 AI가 고용에 영향을 미쳤다는 증거는 제한적"이라며 "AI 노출도 높은 직종에서 젊은 인력 채용이 둔화하고 있다는 정황도 보인다"고 밝혔다.