솔로몬랩스, 미국 대형 회계법인에 '솔로몬AI' 공급

솔로몬랩스(대표 이기경)가 미국 대형 회계법인과 100만 달러(한화 약 15억원) 이상 규모의 엔터프라이즈 계약을 체결, 솔루션 ‘솔로몬 AI’를 제공한다고 6일 밝혔다.

이번 계약은 솔로몬랩스가 미국 대형 회계법인을 위한 개인소득신고 AI 에이전트 솔루션을 출시한 지 약 1년 만에 이뤄진 엔터프라이즈급 계약이다.

해당 회계법인은 미국 상위 25위권에 속하는 대형 법인으로, 개인소득세 신고 분야에서 높은 수준의 경쟁력을 보유하고 있다., 미국 전역에 40여 개 이상의 오피스를 기반으로 회계·세무 서비스를 제공하고 있다. 이번 계약으로 3000명 이상의 직원이 개인 소득세 신고서 작성 과정을 자동화하는 솔로몬 AI를 활용할 예정이다.

이번 계약은 솔로몬랩스의 시드 투자를 주도한 미국의 선도 벤처캐피털 베세머 벤처 파트너스 네트워크를 통해 시작됐다. 베세머 벤처 파트너스는 솔로몬랩스 이사회에 참여하며, 미국 회계·세무 업계 전반에 걸친 네트워크를 바탕으로 고객사와의 접점을 만들었다. 이후 실제 제품 성능과 실무 적용 가능성에 대한 검증 과정이 이어지며 계약으로 연결됐다.

이 과정에서 솔로몬랩스는 파일럿 테스트 기간 동안 약 4000건의 실제 세금 신고서를 기반으로 성능 검증을 진행하고, 회계사 피드백을 반영해 AI 에이전트와 워크플로우 중심 사용자 환경(UI)을 고도화했다.

실제 테스트에 참여한 현지 회계사들은 업무 효율 개선 효과에 대해 높은 만족도를 나타냈다. 해당 회계법인의 세무 서비스 부문 총괄 파트너는 “솔로몬 AI를 활용해 소득 신고서 작성 프로세스를 효율화할 수 있었다”며 “이를 통해 납세자 고객들에게 보다 수준 높은 세무 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

이기경 솔로몬랩스 대표는 “이번 계약은 솔로몬 AI의 실무 효용성과 신뢰성이 시장에서 검증됐다는 점에서 의미가 크다”며 “미국 세무 실무 환경에 최적화된 AI 자동화 기술을 지속적으로 고도화해 혁신을 이어가겠다”고 말했다.