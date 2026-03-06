로보티즈, 로봇 QDD 액추에이터 공개

로보티즈가 4일부터 6일까지 서울 삼성동 코엑스에서 열린 제조 자동화 전시회 '2026 스마트공장·자동화산업전(AW 2026)'에서 휴머노이드 로봇 시장을 겨냥한 신규 액추에이터 라인업 '다이나믹셀-Q(DXL-Q)'를 공개했다.

다이나믹셀은 그동안 휴머노이드 로봇용 액추에이터에서 출발해 다양한 로봇 플랫폼으로 확장된 로보티즈의 핵심 구동 솔루션이다. 로보티즈는 기술 기반을 바탕으로 휴머노이드에 특화된 신규 Q라인업을 추가한다.

로보티즈 신규 액추에이터 라인업 '다이나믹셀-Q' (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

DXL-Q는 준직구동(QDD) 계열 액추에이터다. 빠른 응답성과 유연성, 충격 대응 능력을 특징으로 한다. 특히 휴머노이드 로봇과 사족보행 로봇 등 고동적 로봇 플랫폼에 적합하도록 설계된 것이 특징이다.

로보티즈는 이번 제품으로 중국과 북미 휴머노이드 로봇 시장을 겨냥한다. 기존 QDD 액추에이터 구조에 다이나믹셀 제어 기술과 설계 노하우를 결합해 성능과 원가 경쟁력을 확보하겠다는 설명이다.

로보티즈 관계자는 "중국 제품과 유사한 가격 수준으로 제품을 공개할 것"이라며 "우즈베키스탄 공장을 중심으로 올해 연말부터 양산을 추진할 계획"이라고 말했다.