로보티즈, 로봇 핸드·핑거 액추에이터 출시

로보티즈는 인간 수준의 자유도를 구현한 로봇 핸드(HX5-D20)와 이를 구동하는 초소형 핑거 액추에이터(XM335-T323-T)를 출시한다고 27일 밝혔다.

신제품은 출시 전부터 업계 관심을 모았다. 구글과 애플 등 글로벌 빅테크 기업들과 MIT 등 세계적 연구기관들이 해당 제품의 초도 물량을 이미 확보했다.

신형 로봇 핸드(HX5-D20)는 기존 섬세한 조작 능력과 피드백 기능을 갖췄다. 가장 큰 특징은 '전 관절 액티브 구동' 방식이다. 로보티즈는 모든 관절에 독자 개발한 초소형 핑거 액추에이터를 심었다.

로보티즈 AI 워커가 로봇 핸드 'HX5-D20'로 핑거 액추에이터 'XM335'를 들고 있다. (사진=로보티즈)

기존 많은 로봇 핸드들이 무게와 제어의 복잡성을 피하기 위해 일부 관절을 와이어 방식으로 연결하는 링크·텐던 구동 방식을 썼던 것과 대비된다.

덕분에 사람과 동등한 수준의 자유도를 확보했다. 단순히 쥐는 동작을 넘어 피아노를 치거나 가위질을 하는 등 섬세한 모션을 구현할 수 있다.

손끝에는 고감도 촉각 센서를 내장하고 있다. 카메라 사각지대에 있는 물체라도 손끝에 닿는 감각만으로 위치를 파악하고 잡을 수 있다. 시각 데이터 처리에 드는 연산 비용을 줄이면서 작업 성공률을 획기적으로 높였다.

또한 로보티즈 '전류 제어 기반의 힘 제어' 기술을 통해 로봇이 물체를 잡을 때 형태나 강도를 몰라도 모터가 전류 변화를 감지해 스스로 힘을 조절한다. 비정형 물체도 모드 변경 없이 즉각적으로 안전하게 파지할 수 있다는 의미다.

김병수 로보티즈 대표는 "HX5-D20은 시각 정보 없이도 작업을 수행할 수 있다"며 "연산 부하를 줄이려는 글로벌 AI 로봇 기업들에게 효율적인 하드웨어 솔루션이 될 것"이라고 말했다.