우리금융노조 "사주조합 추천이사제 도입해야"

우리금융그룹 노동조합(노조)가 우리사주조합이 추천하는 사외이사를 선임하는 제도를 도입해야 한다고 강력히 주장하고 나섰다.

우리금융 노조 측은 "우리금융 1대 주주가 배제되고 있다"며 "1대 주주인 우리사주조합의 추천이사제 도입을 즉각 공식 논의해야 하며, 지배구조 정상화를 위해 반드시 추진돼야 할 과제"라고 밝혔다.

특히 노조는 국민연금 등 관(官)과 연계된 인물이 사외이사로 추천되는 것에 대해 '관치금융'이라고 지적하며 민영화한 우리금융에게 해가 된다고 부연했다.

우리은행 전경.

이어 노조는 "과거 전임 회장의 부당대출, 보통주자본비율 이슈에 따른 KPI 조기종료, 그리고 만성적 단기실적주의에 이르기까지 우리 직원들은 그동안 경영진의 무책임한 모습을 수없이 목도해왔다"며 "최근 경영실적 악화의 책임을 판관비로 돌리는 행태 등

경영 실패의 책임을 직원에게 전가하며, 지배구조 문제마저 외부 영향력에 맡긴다면

모든 수단을 총동원해 총력 투쟁할 것"이라고 강조했다.