[인사] 산업통상부
인사
입력 :2026/03/05 19:21
주문정 기자
◇과장급 승진 ▲지역경제진흥과장 위승복 ▲입지총괄과장 김상우 ▲가스산업과장 한주현 ▲판정지원과장 윤지현
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
인사
산업통상부
