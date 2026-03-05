넷마블 신작 '스톤에이지 키우기', 양대 마켓 인기 1위 달성

넷마블(대표 김병규)은 신작 모바일 방치형 RPG '스톤에이지 키우기'가 국내 양대 모바일 마켓 인기 1위를 달성했다고 5일 밝혔다.
지난 3일 정식 출시한 '스톤에이지 키우기'는 전 세계 2억명이 즐긴 ‘스톤에이지’ IP의 최신작이다.
6명의 조련사와 18기의 펫을 조합해 24기에 달하는 군단급 덱을 구성하고 전략을 펼칠 수 있으며, 원작 감성과 재미를 계승하면서도 간편하고 직관적인 시스템을 탑재해 누구나 부담 없이 즐길 수 있도록 한 것이 특징이다.
게임은 정식 출시 8시간 만에 국내 애플 앱스토어 인기 1위를 기록했으며, 이틀 만에 구글 플레이스토어 인기 1위까지 달성했다. 매출 순위에서도 국내 애플 앱스토어 2위를 기록하며 초반 흥행에 청신호를 켰다.
출시 당일 대만 애플 앱스토어 인기 순위에서도 1위에 오르는 등 글로벌 이용자들의 관심을 받고 있다.
넷마블은 정식 출시를 기념해 인게임 주요 재화인 ‘펫 뽑기권’과 ‘블루젬’을 최대 1만개씩 얻을 수 있는 이벤트를 진행하고 있다. 또 매일 게임에 접속만 해도 출석 이벤트 보상으로 출시일 기준 등장하는 모든 펫을 얻을 수 있다.