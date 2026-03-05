환자 옹호 활동 과제는 ‘낮은 건강 문해력’과 ‘재정·자원 제약’

환자들은 의료 전문용어 사용으로 질환 이해에 어려움을 겪고 있으며, 환자단체는 재정 등의 환자 지원 자원의 부족으로 지속적인 활동을 힘들어 하는 것으로 나타났다.

웨버샌드윅 APAC 헬스케어팀은 3월 APAC(아시아·태평양) 지역 환자 옹호 환경에 대한 이해도 제고와 대응방안 마련의 일환으로, APAC 지역 전반의 환자 옹호 우수 사례와 실행 인사이트를 정리한 첫 번째 리포트를 발간했다.

이번 리포트는 한국을 포함해 호주·중국·홍콩·인도·일본·싱가포르 등 APAC 7개국의 환자 옹호단체(PAG) 30곳(한국 12곳)을 대상으로 한 설문조사 결과를 바탕으로, 환자단체 운영자 관점에서 환자 옹호 활동이 직면한 주요 과제와 현장에서의 대응 양상을 분석했다.

또 수록된 환자 옹호 우수 사례는 APAC 환자 옹호 아카데미(PAA) 등 오프라인 협업 프로그램을 통해 실제 환자단체들이 공유한 현장의 경험과 사례를 중심으로 정리됐다.

이번 리포트는 학계나 정책 중심의 기존 연구와 달리, 실제 운영 현장의 경험과 인식을 반영했다는 점에서 의미가 있다는 평가다.

웨버샌드윅 APAC 헬스케어팀은 환자단체의 정책·제도 논의의 실질적인 협력 파트너로 재정의하며, ‘명확한 목표 설정과 창의적 메시지 전략’, ‘도달 범위, 공감도, 전문성 강화를 위한 다각적 협력’, ‘전략적 기술 통합’ 세 가지 권고사항을 제시했다.

설문조사 결과에 따르면, 전체 응답자의 73%는 환자 및 보호자의 낮은 건강 문해력을 주요 과제로 인식하고 있었다. 일반 환자가 이해하기 어려운 정보 전달 방식이 질환 인식 제고와 환자 참여 확대에 한계를 가져온다는 점이 확인됐다.

이에 낮은 건강 문해력 문제에 대해서는 복잡한 의학 정보를 간결한 언어와 명확한 시각적 요소로 재구성하고, 환자와 보호자의 실제 경험을 반영한 메시지를 통해 이해도와 공감도를 동시에 높이는 접근을 효과적인 대응 방안으로 제언했다.

또 환자 옹호 활동의 목표 달성에 있어서는 82%가 재정 및 자원 부족을 가장 큰 제약 요인으로 꼽으며, 제한된 인력과 예산 속에서 지속적인 옹호 활동을 이어가는 데 구조적인 어려움을 겪고 있다고 밝혔다.

재정과 자원 부족이라는 구조적 제약 속에서 환자 옹호 활동의 효과를 높이기 위한 구체적 실행 인사이트로서, 다양한 전문가 및 공통의 가치를 공유하는 파트너, 신뢰받는 인플루언서와의 협업을 통해 도달 범위와 영향력을 확장하는 전략적 접근이 필요하다고 제시했다. 이와 함께 디지털 및 AI 도구 활용을 환자 옹호 활동의 성과를 보다 체계적으로 관리하고 효과를 높일 수 있는 실질적인 대응 방안으로 강조했다.

웨버샌드윅_2025 환자 옹호 우수 사례 표지

환자 옹호 인식 제고에 가장 효과적인 접근 방식으로는 ‘미디어 보도와 실제 환자 경험에 기반한 스토리텔링(36%)’이 가장 높게 나타났다. 특히 이러한 스토리텔링 방식은 단순한 감성 전달에 그치지 않고, 복잡한 의료·질환 정보를 사회적 논의의 언어로 전환하는 기능을 수행하는 것으로 나타났다. 환자의 경험이 미디어를 통해 전달될 경우, 질환 인식 제고를 넘어 공공 담론을 형성하고 정책 논의로 이어질 수 있는 기반이 마련된다는 분석이다.

정책 논의에 영향을 미치는 주요 채널로는 미디어를 통한 이슈화(33%)와 정책결정자와의 직접적인 소통(24%)이 꼽혔다. 이는 환자 옹호 활동의 효과가 단순한 정보 제공이나 일회성 캠페인에 그치기 보다, 환자 경험을 중심으로 한 메시지가 미디어와 정책적 접점을 통해 확장될 때 극대화될 수 있음을 시사한다. 반면, 맥락 없는 정보 전달이나 단발성 활동은 상대적으로 제한적인 효과를 갖는 방식으로 인식됐다.

로버트 마그야르(Robert Magyar) 웨버샌드윅 APAC 헬스케어 총괄은 “이번 리포트는 APAC 전역에서 변화하고 있는 환자 옹호 환경을 다각도로 분석한 첫 번째 결과물로, APAC 지역 전반에서 환자의 목소리를 보다 구조적으로 반영하고, 포용성과 건강 형평성을 강화하는 논의의 출발점이 되기를 바란다”며 “앞으로도 웨버샌드윅은 더 많은 시장에서 환자 단체와의 직접적인 협업을 확대해 환자 중심 헬스케어 생태계 조성에 기여해 나갈 것”이라고 전했다.

박은영 웨버샌드윅 한국 헬스케어팀 전무는 “이번 리포트는 환자단체 운영 현장에서 실제로 체감하고 있는 과제와 실행 경험을 APAC 전반의 시각에서 구조적으로 분석했다는 점에서 의미가 있다”며 “이번 리포트를 통해 환자단체는 물론 미디어, 정책결정자, 헬스케어 산업 전반이 환자 옹호 활동을 보다 체계적으로 이해하며, 환자 경험을 정책·커뮤니케이션에 반영하기 위한 공통의 인식을 공유하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.