국가AI전략위, 문서 관리도 AI로…데이터 활용 범위 확장

정부가 문서 작성 체계를 인공지능(AI) 중심 구조로 전환해 정책 데이터 활용 기반을 넓혔다.

국가AI전략위원회는 분과별 회의와 토론 결과 문서를 AI 친화 텍스트 형식인 마크다운으로 작성·관리한다고 5일 밝혔다. 해당 문서를 위원회 누리집을 통해 공개해 정책 데이터 활용 범위를 강화할 방침이다.

이번 조치는 기존 공공기관 문서 체계가 AI 활용에 적합하지 않다는 문제 인식에서 출발했다. 그동안 공공기관은 한글 문서 중심으로 정책 기록을 작성해 왔다.

위원회 누리집 게시판 내 마크다운 적용. (사진=국가AI전략위)

기존 한글 문서는 글꼴, 자간, 기호표 등 다양한 편집 요소가 포함돼 문장 구조와 의미를 AI가 정확히 파악하기 어렵다는 지적이 있었다. 사람이 읽기에는 편하지만 AI 학습 데이터로 활용하기에는 한계가 있었다는 설명이다.

위원회는 회의와 토론 결과 문서가 공적 의사결정이 축적된 고품질 정책 데이터라고 봤다. 이런 데이터는 AI의 한국어 이해 능력을 높이는 데 중요한 자산이 될 수 있다는 판단이다. 이에 따라 문서 작성 체계를 AI 활용에 맞는 구조로 전환해 정책 데이터의 활용 가치를 높이겠다는 계획이다.

마크다운은 제목과 문단, 목록 등 문서 구조를 단순 기호로 표현하는 방식이다. 복잡한 서식 없이 사람이 읽기 쉽고 AI도 구조를 인식하기 쉬운 문서 형식으로 국제적으로 널리 사용된다.

위원회 누리집 게시판 내 마크다운 활용. (사진=국가AI전략위)

위원회는 이번 전환으로 축적되는 정책 데이터를 기업들이 AI 모델 개발과 서비스 혁신에 활용할 수 있을 것으로 기대했다. 민간 중심 AI 생태계 활성화에도 도움이 될 수 있다는 전망이다.

임문영 국가AI전략위원회 상근 부위원장은 "AI 시대에는 정책 내용뿐 아니라 정책이 축적 관리되는 방식을 혁신하는 것 자체가 중요하다"며 "이번 문서 체계 전환은 정부가 AI를 활용하는 방식과 일하는 문화를 바꾸는 출발점이 될 것"이라고 밝혔다.