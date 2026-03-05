달 탐사 망친 작은 실수…"태양광 패널, 반대편 향했다"

작년 1월 발사된 뒤 하루 만에 교신이 끊기며 사실상 분실된 미국 항공우주국(NASA)의 달 탐사선 ‘루나 트레일블레이저’의 통신 두절 원인이 최근 밝혀졌다. NPR과 기즈모도 등 외신은 NASA 보고서를 인용해 이 같은 내용을 소개했다.

NASA는 달 표면의 물 분포를 지도화하기 위해 소형 달 탐사선 루나 트레일블레이저를 개발했으며, 약 7200만 달러(약 1067억원)가 투입됐다. 그러나 이 위성은 임무 첫날 갑작스럽게 통신이 끊기며 사실상 임무 수행이 불가능해졌다.

달로 향하다 교신이 끊긴 루나 트레일블레이저 (출처=NASA)

NPR이 입수한 NASA 보고서에 따르면, 사고의 원인은 소프트웨어 오류로 인한 태양광 패널 방향 문제였다. 해당 오류로 인해 루나 트레일블레이저의 태양광 패널이 태양 반대 방향(약 180도)을 향하게 됐다.

이로 인해 위성은 발사 직후 충분한 전력을 확보하지 못하고, 자세 제어가 불가능한 ‘콜드 상태’에 들어가면서 지상 관제팀과의 통신이 두절됐다. 보고서는 이런 문제와 함께 기체 내부의 오류 관리 절차에도 여러 결함이 있었다고 지적했다.

NASA는 보고서에서 “개별적인 이상 현상만 발생했다면 충분한 시간이 주어졌을 때 복구가 가능했을 것”이라며 “하지만 여러 문제가 동시에 발생하면서 이를 극복하기 어려웠다”고 설명했다.

NASA는 이번 사고에서 교훈을 얻었다고 밝혔으며, 위성을 제작한 록히드마틴 역시 성명을 통해 해당 경험을 향후 소형 위성 설계 개선에 반영하고 있다고 밝혔다.

불충분한 사전 테스트

루나 트레일블레이저는 지난해 2월 스페이스X의 팰컨9 로켓에 실려 발사된 인튜이티브 머신스의 로봇 달 착륙선 임무(IM-2)에 탑재된 과학 장비 가운데 하나였다. 위성은 발사 약 48분 후 계획대로 로켓에서 분리됐지만, 다음 날 갑자기 통신이 두절됐다.

작년 2월 26일 인튜이티브 머신스 임무와 NASA '루나 트레일블레이저’ 등이 스페이스X 팰컨9 로켓에 실려 우주로 발사되는 모습 (영상=스페이스닷컴 유튜브/NASA)

운영팀은 수개월 동안 루나 트레일블레이저와의 교신을 복구하려 했지만 결국 지난해 7월 시도를 중단했다. NASA는 같은 해 8월 공식적으로 임무 종료를 발표하며, 양방향 통신이 불가능한 상황에서는 문제를 진단하거나 위성을 정상 궤도에 유지하는 것이 불가능했다고 설명했다.

보고서에 따르면, 제작사인 록히드마틴은 발사 전 태양광 패널 위상 배열(Solar Array Phasing) 테스트를 충분히 수행하지 않았던 것으로 나타났다. 보고서는 "태양광 패널 위상 배열에 대한 충분한 테스트가 이뤄졌다면, 발사 전에 비행 코드의 오류를 발견해 수정할 수 있었을 것이며 이는 임무 수행 중 발생한 주요 이상 현상 중 하나를 예방할 수 있었을 것"이라고 지적했다.

다만 루나 트레일블레이저가 저비용 ‘D급’ 임무였다는 점도 고려해야 한다는 의견도 나온다. 록히드마틴은 NPR과의 인터뷰에서 저비용 임무일수록 위험성이 높아질 수 있으며, 이는 우주 탐사 분야에서 널리 받아들여지는 상충 관계라고 설명했다.

달의 물, 여전히 미스터리

만약 루나 트레일블레이저가 정상적으로 임무를 수행했다면, 달 표면의 물에 대한 이해를 크게 바꿀 것으로 기대됐다.

NASA 제트추진연구소(JPL)에 따르면 이 위성은 두 가지 첨단 관측 장비를 이용해 달 표면에서 물이 어떤 형태로 분포하는지, 열적 특성이 물의 분포에 어떤 영향을 미치는지, 또 시간이 지나면서 물의 형태가 어떻게 변화하는지 등을 연구할 예정이었다.

이 연구는 장기적으로 달에 인간의 지속적인 거주지를 구축하는 것을 목표로 하는 NASA ‘아르테미스 프로그램’에도 중요한 데이터를 제공할 것으로 기대됐다. 하지만 위성의 조기 실패로 인해 달의 물에 대한 많은 질문들은 여전히 미해결 과제로 남게 됐다.