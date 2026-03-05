힘펠, 환기가전 구독 서비스 개시

휴젠뜨·환기청정기 대상 국내 최초 통합 구독 서비스

홈&모바일입력 :2026/03/05 10:25

신영빈 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

환기가전 기업 힘펠은 욕실 환풍기 휴젠뜨와 시스템 환기청정기 휴벤을 대상으로 한 구독서비스를 정식 개시했다고 5일 밝혔다.

힘펠은 제품 판매를 넘어 관리까지 포함한 '숨쉬는 집 케어 서비스'를 운영한다. 휴젠뜨와 환기청정기를 대상으로 전문 필터 관리와 무상 사후서비스(A/S)를 포함한 구독형 서비스를 제공한다. 향후 주방 및 생활 에어가전 등 환기가전 전 영역으로 확대한다.

힘펠 환기가전 구독 숨쉬는 집 케어 서비스 (사진=힘펠)

숨쉬는 집 케어 서비스는 설치 이후 정기 방문을 통해 제품 상태를 점검하고 필요한 부품을 교체하는 관리 중심 서비스다. 전열교환소자와 필터 무료 교체, 구독 기간 내 무상 A/S 방문 서비스, 설치 및 교체 비용 등을 구독료에 포함해 운영한다.

서비스는 ▲사용환경 진단 ▲제품 점검 및 클리닝 ▲UV 살균 ▲필터 점검 및 교체 ▲최종 점검 순으로 진행된다. 환기청정기의 경우 전열교환소자 점검·교환과 급·배기구 확인 과정이 추가된다. 정기 방문 관리를 통해 성능 저하와 위생 문제를 예방하고 안정적인 환기 상태가 유지되도록 돕는다.

환기가전은 배관·덕트 기반 설비 특성상 한 번 설치하면 장기간 사용하는 경우가 많지만, 필터 방치나 내부 오염 관리 소홀로 성능 저하가 발생하기 쉽다. 힘펠은 이러한 관리 사각지대를 해소하고, 일상 속에서 공기가 자연스럽게 관리되는 '숨쉬는 집'을 구현하는 데 초점을 맞췄다.

관련기사

구독 기간은 휴젠뜨 라인은 1년(12개월)부터 5년(60개월)까지, 환기청정기는 2년(24개월)부터 6년(72개월)까지 선택할 수 있다. 제휴카드 할인 적용 시 휴젠뜨3(풀옵션)는 5년 구독 기준 월 5천900원, 휴벤 EBN을 6년간 구독하면 월 구독료는 1만5천900원 수준이다.

힘펠 관계자는 "환기는 눈에 보이지 않지만 삶의 질을 좌우하는 중요한 요소"라며 "이제는 공기도 관리 받는 시대인 만큼 제품 공급을 넘어 관리까지 책임지는 구조로 서비스를 확장해 나가겠다"고 말했다.

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
힘펠

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

'반등 시작' 코스피·코스닥 10%대 상승…동반 매수 사이드카 발동

현대차 '모베드' 본격 상용화…로봇 플랫폼 전략 시동

홍범식 LGU+ "AI 투자 위해 AI로 돈 벌겠다"

삼성디스플레이, BOE서 특허 로열티 받았다...5000억원 웃돈 듯

ZDNet Power Center