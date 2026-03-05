힘펠, 환기가전 구독 서비스 개시

환기가전 기업 힘펠은 욕실 환풍기 휴젠뜨와 시스템 환기청정기 휴벤을 대상으로 한 구독서비스를 정식 개시했다고 5일 밝혔다.

힘펠은 제품 판매를 넘어 관리까지 포함한 '숨쉬는 집 케어 서비스'를 운영한다. 휴젠뜨와 환기청정기를 대상으로 전문 필터 관리와 무상 사후서비스(A/S)를 포함한 구독형 서비스를 제공한다. 향후 주방 및 생활 에어가전 등 환기가전 전 영역으로 확대한다.

힘펠 환기가전 구독 숨쉬는 집 케어 서비스 (사진=힘펠)

숨쉬는 집 케어 서비스는 설치 이후 정기 방문을 통해 제품 상태를 점검하고 필요한 부품을 교체하는 관리 중심 서비스다. 전열교환소자와 필터 무료 교체, 구독 기간 내 무상 A/S 방문 서비스, 설치 및 교체 비용 등을 구독료에 포함해 운영한다.

서비스는 ▲사용환경 진단 ▲제품 점검 및 클리닝 ▲UV 살균 ▲필터 점검 및 교체 ▲최종 점검 순으로 진행된다. 환기청정기의 경우 전열교환소자 점검·교환과 급·배기구 확인 과정이 추가된다. 정기 방문 관리를 통해 성능 저하와 위생 문제를 예방하고 안정적인 환기 상태가 유지되도록 돕는다.

환기가전은 배관·덕트 기반 설비 특성상 한 번 설치하면 장기간 사용하는 경우가 많지만, 필터 방치나 내부 오염 관리 소홀로 성능 저하가 발생하기 쉽다. 힘펠은 이러한 관리 사각지대를 해소하고, 일상 속에서 공기가 자연스럽게 관리되는 '숨쉬는 집'을 구현하는 데 초점을 맞췄다.

구독 기간은 휴젠뜨 라인은 1년(12개월)부터 5년(60개월)까지, 환기청정기는 2년(24개월)부터 6년(72개월)까지 선택할 수 있다. 제휴카드 할인 적용 시 휴젠뜨3(풀옵션)는 5년 구독 기준 월 5천900원, 휴벤 EBN을 6년간 구독하면 월 구독료는 1만5천900원 수준이다.

힘펠 관계자는 "환기는 눈에 보이지 않지만 삶의 질을 좌우하는 중요한 요소"라며 "이제는 공기도 관리 받는 시대인 만큼 제품 공급을 넘어 관리까지 책임지는 구조로 서비스를 확장해 나가겠다"고 말했다.