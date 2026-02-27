힘펠, '숨 쉬는 집' 전략…환기가전 사업 확장

힘펠이 욕실·주방·시스템 환기가전을 아우르는 신제품을 공개하며 '숨 쉬는 집' 전략을 본격화한다. 단일 환풍기 제품을 넘어 공간 전체 공기 흐름을 관리하는 통합 환기 솔루션 기업으로 사업 영역을 확장하겠다는 구상이다.

힘펠은 26일 서울 코엑스에서 열린 '2026 서울리빙디자인페어' 전시에서 욕실 중심 제품군을 넘어 주방과 거실까지 아우르는 환기가전 풀라인업을 선보였다. 자동 센싱과 IoT 연동, 각실 제어 기능을 적용해 '부분 환기'에서 '공간 통합 관리'로 사업 모델을 확장하겠다는 전략이다.

힘펠 2026 서울리빙디자인페어 전시 부스 (사진=힘펠)

신영욱 힘펠 상품기획팀장은 현장에서 "환기가전은 이제 단순히 공기를 빼는 장비가 아니라, 집이 스스로 공기를 관리하는 시스템으로 진화하고 있다"고 설명했다.

이번 전시의 대표 제품은 욕실 환기가전 '휴젠뜨 에어360'이다. 천장에 설치되는 이 제품은 360도 전동 회전 토출 구조를 적용해 온풍과 환기를 욕실 전 공간에 고르게 전달하는 것이 특징이다.

기존 제품은 한 방향 중심 송풍 구조로 온기가 균일하게 퍼지지 않는다는 소비자 의견이 있었다. 신제품은 회전형 토출구를 통해 바람의 사각지대를 줄였다.

힘펠이 2026 서울리빙디자인페어에서 선보인 욕실 환기가전 '휴젠뜨' 시리즈 (사진=힘펠)

휴젠뜨 시리즈는 ▲환기 ▲온풍 ▲드라이 ▲건조 보조 기능을 갖췄다. 특히 온풍 기능은 겨울철 욕실 난방 수요와 맞물려 소비자 반응이 높았다는 설명이다. 습도가 일정 수준 이상 올라가면 자동으로 환기가 작동하는 기능도 적용됐다.

블루투스 스피커를 내장해 음악 재생이 가능하며, 향후 음성 인식과 전용 애플리케이션 연동 기능도 추가될 예정이다. 파스텔톤 컬러를 적용한 '휴젠뜨 팔레트·팔레트 네오' 라인업도 함께 공개됐다.

시스템 환기가전 '휴벤 에코'도 눈길을 끌었다. 공동주택에 의무 설치되는 전열교환기를 고도화한 제품이다. 기존 펄프 소재 대신 세척이 가능한 방수 폴리머 소자를 적용했다. 오염 시 물 세척 후 재사용이 가능해 유지관리 부담을 낮췄다. EP 소재를 적용해 기존 제품 대비 무게를 줄였고, BLDC 모터를 탑재해 소음과 내구성을 개선했다.

힘펠이 2026 서울리빙디자인페어에서 선보인 시스템 환기가전 '휴벤 에코' (사진=힘펠)

옵션으로 제공되는 '각실 제어' 기능은 방마다 설치된 센서를 통해 미세먼지, 이산화탄소(CO₂), 총휘발성유기화합물(TVOC)을 감지하고 공간별로 환기량을 자동 조절한다. 관련 정보는 전용 컨트롤러 화면에서 확인할 수 있다. 5월 출시 예정인 애플리케이션과도 연동된다.

힘펠은 주방 환기가전 '휴클라' 시리즈도 공개하며 B2C 시장 공략에 나섰다. 굿·베터·베스트 3가지 모델로 구성된다.

전 모델에 BLDC 정풍량 모터를 적용해 외부 압력 변화에도 일정한 배기량을 유지하도록 설계했다. 고층 아파트 등 외부 환경에 따른 덕트 압력 변화에도 안정적인 환기를 구현한다는 설명이다.

힘펠이 2026 서울리빙디자인페어에서 선보인 주방 환기가전 '휴클라' 시리즈 (사진=힘펠)

상위 모델에는 스위스 센서 전문기업 센시리온 센서를 적용해 미세먼지, CO₂, TVOC를 동시에 측정한다. 조리 중 발생하는 연기와 가스 농도에 따라 흡입 세기를 자동으로 조절한다. 음성 인식 기능도 탑재해 손을 대지 않고 제어할 수 있다.

관련기사

힘펠은 그동안 건설사 중심 B2B 시장에서 환기가전을 공급해왔다. 이번 전시를 계기로 기술력을 기반으로 한 프리미엄 제품을 앞세워 소비자 시장으로 사업 영역을 확대한다는 방침이다.

신 팀장은 "소비자가 특별히 신경 쓰지 않아도 집이 스스로 쾌적함을 유지하는 환경을 구현하는 것이 목표"라며 "환기가전을 공간 통합 관리 솔루션으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.