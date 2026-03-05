두쫀쿠 다음은 봄동…대상 종가 ‘봄동겉절이’ 22톤 팔렸다

최근 사회관계망서비스(SNS)에서 ‘봄동 비빔밥’ 열풍이 불면서 대상 종가의 ‘봄동겉절이’가 출시 약 두 달 만에 2만개 넘게 팔린 것으로 나타났다.

대상은 1월 7일부터 2월 28일까지 종가 봄동겉절이 판매 수량을 집계한 결과 2만개를 넘어섰다고 5일 밝혔다. 중량으로 환산하면 약 22톤에 달한다.

대상 종가는 지난 1월 별미김치 시즌 한정판 ‘봄동겉절이’를 출시했다. 국내산 봄동을 종가만의 노하우가 담긴 갓 만든 양념에 버무린 제품으로 페트(PET) 타입 용기에 담아 보관 편의성도 높였다.

대상 종가 ‘봄동겉절이’. (제공=대상)

대상 종가는 제철 채소를 활용한 ‘얼갈이열무김치’, ‘오이소박이’ 등 다양한 별미김치를 선보이고 있다. 지난해에는 제철 국산 오이를 활용해 여름에만 맛볼 수 있는 시즌 한정판 ‘오이나박물김치’를 출시해 좋은 반응을 얻은 바 있다.

박관우 대상 K마케팅기획1팀장은 “봄동겉절이는 ‘제철코어’ 트렌드를 선제적으로 반영해 기획한 시즌 한정 제품으로, SNS ‘봄동 비빔밥’ 열풍에 힘입어 더욱 뜨거운 반응을 얻고 있다”며 “앞으로도 급변하는 소비 트렌드와 다양한 소비자 취향을 반영해 제철의 맛을 극대화할 수 있는 차별화된 시즌 한정판 제품을 지속 선보일 것”이라고 말했다.