구글, AI 검색에 '캔버스' 도입…문서 작성·코딩까지 한 번에

구글이 인공지능(AI) 기반 검색을 강화하기 위해 '캔버스' 기능과 활용 범위를 확대한다. 검색 환경에서 문서 작성과 코드 생성, 프로젝트 정리까지 가능하도록 기능을 통합해 AI 검색 경쟁력을 높인다는 전략이다.

4일(현지시간) 테크크런치에 따르면 구글은 포털 검색 AI인 'AI 모드'에 캔버스 기능을 추가하고 미국 내 영어 사용자를 대상으로 서비스를 시작했다.

캔버스는 사용자가 프로젝트를 정리하거나 심층적인 조사 작업을 진행할 수 있도록 돕는 작업 공간 형태의 기능이다. 이용자가 아이디어를 입력하면 AI가 문서를 작성하거나 맞춤형 도구를 생성할 수 있으며 프로젝트 계획이나 자료 정리 작업도 수행한다.

구글이 AI 검색에 캔버스 기능을 추가하고 미국에서 서비스를 시작했다. (사진-구글)

특히 캔버스는 검색 환경 안에서 문서 작성과 코드 생성 기능을 동시에 지원한다. 사용자가 만들고 싶은 서비스나 아이디어를 설명하면 AI가 이를 구현할 수 있는 코드와 프로토타입을 생성하며 사이드 패널에서 기능을 직접 테스트하거나 코드 내용을 확인해 수정할 수도 있다.

이 기능은 웹 검색 결과와 구글의 지식 그래프를 기반으로 필요한 데이터를 모아준다. 사용자는 AI와 대화를 이어가며 결과물을 수정하거나 원하는 형태로 다듬을 수 있고 연구 보고서를 웹페이지·퀴즈·오디오 콘텐츠 등으로 변환하는 것도 지원한다.

캔버스는 지난해 구글의 AI 실험 플랫폼인 '구글 랩스'에서 처음 공개됐다. 이후 생성형 AI 모델 '제미나이'와 연동해 문서 작성, 코드 작성, 콘텐츠 편집 등의 기능을 지원해왔다.

캔버스는 오픈AI의 '챗GPT 캔버스' 및 앤트로픽의 '클로드' 기능과도 경쟁 구도를 형성 중이다. 챗GPT는 특정 질문에 따라 캔버스 기능이 자동으로 활성화되는 반면, 구글과 클로드는 사용자가 직접 기능을 선택해 활용하는 방식이다.

업계에서는 이번 기능 확대가 AI 검색 경쟁에서 구글의 포털 강점을 활용하는 전략으로 보고 있다. 구글이 보유한 사용자 데이터를 통해 AI 검색 기능을 빠르게 고도화하고 있다는 설명이다.

구글은 단순 검색을 넘어 문서 작성과 코드 생성 등 생산성 기능까지 제공하며 AI 기반 검색 경험을 강화한다는 방침이다.

구글 측은 "AI 모드의 캔버스를 통해 검색 안에서 바로 문서를 작성하거나 맞춤형 인터랙티브 도구를 만들 수 있다"며 "사용자들이 아이디어를 실제 프로젝트로 구현하도록 돕는 작업 공간을 제공할 것"이라고 밝혔다.