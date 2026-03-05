엄윤설 에이로봇 대표, '로봇 공학계 여성 리더 11인' 선정

휴머노이드 로봇 전 기업 에이로봇은 엄윤설 대표가 국제로봇연맹(IFR)이 발표한 '2026 로봇 공학계 여성 리더' 11인에 선정됐다고 5일 밝혔다.

국제로봇연맹은 급성장하는 휴머노이드 로봇 산업 속에서 차세대 로봇 플랫폼 개발을 이끄는 여성 리더들을 선정해 발표했다.

엄윤설 대표는 IFR 역대 수상자 중 한국인 최초로 이름을 올렸다.

엄윤설 에이로봇 대표 (사진=에이로봇)

이번 명단에는 아시아 로봇 산업을 대표하는 인물들도 다수 포함됐다. 엄 대표를 비롯해 일본 가와사키중공업의 아사미 사사오, 중국 저장대학교의 롱 시옹 교수 등이 이름을 올렸다.

이 밖에도 이탈리아 코마우, 독일 인트린직과 슝크, 미국 제너럴 모터스 등 글로벌 기업의 로봇 리더들도 함께 선정됐다.

회사 측은 이번 선정이 산업통상부의 정책적 지원과 M.AX 얼라이언스를 통한 부품·시스템 생태계 구축이 글로벌 무대에서 결실을 본 것이라고 평가했다.

에이로봇은 국내 제조업계와 조선·건설 현장에서 협업을 이어오고 있다.

제조업 분야에서는 SK텔레콤, HL만도, 아모레퍼시픽 등과 함께 제조 공정의 인공지능 전환(AX)·디지털 전환(DX)을 위한 휴머노이드 활용 사례를 발굴하고 공정 데이터 수집 협력을 진행하고 있다.

조선 분야에서는 HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업 등 주요 조선사와 협력해 인력 부족이 예상되는 공정에 휴머노이드 로봇을 적용하는 실증 프로젝트(PoC)를 추진하고 있다.

관련기사

건설 분야에서는 포스코이앤씨와 협력해 고위험 건설 현장의 안전 순찰과 작업 지원을 위한 휴머노이드 로봇 도입을 검토하고 있다.

엄윤설 대표는 "이번 선정은 한국 휴머노이드 기술이 산업 현장에서의 활용 가능성을 국제적으로 인정받은 것"이라며 "앞으로 M.AX 얼라이언스를 중심으로 글로벌 휴머노이드 산업 표준을 선도해 나가겠다"고 말했다.