스타벅스 '에어로카노', 7일 만에 100만잔 판매...아이스 음료 최단 기록

스타벅스 코리아가 아이스 전용 커피 ‘에어로카노’가 출시 7일 만에 100만 잔 판매를 돌파했다고 밝혔다.

5일 스타벅스에 따르면 에어로카노는 2월 26일부터 3월 4일까지 판매량 100만 잔을 기록했다. 회사는 이를 국내 출시 아이스 음료 가운데 ‘100만 잔 돌파’ 최단 기간으로 집계했다며, 같은 기간 시간당 약 9천500잔, 초당 약 2.6잔이 판매된 수준이라고 설명했다.

회사는 이번 사례가 지난 2023년 ‘아이스 슈크림 라떼’(9일), 2025년 ‘아이스 블랙 글레이즈드 라떼’(10일) 등과 비교해도 빠른 속도라고 덧붙였다.

회사가 출시한 신메뉴 에어로카노. (사진=지디넷코리아)

에어로카노는 아메리카노에 에어레이팅(공기 주입) 방식으로 미세한 폼을 더한 메뉴다. 스타벅스는 부드러운 목 넘김과 가벼운 풍미가 특징이라고 설명했다.

시각적 요소도 확산 요인으로 꼽혔다. 컵 안에서 폭포처럼 흘러내리는 ‘캐스케이딩’ 형태가 사진·영상으로 공유되며 SNS에서 화제가 됐다는 것이다.

관련기사

스타벅스는 에어로카노가 출시 직후 아메리카노 다음으로 많이 팔리며 대표 메뉴로 빠르게 올라섰다고 밝혔다. 스타벅스 관계자는 “기본 아이스 커피를 즐기는 고객에게 색다른 선택지를 제공하고 있다”며 “고객 취향에 맞춰 커피 라인업을 확대하겠다”고 말했다.

스타벅스는 11일까지 ‘원 모어 커피’ 혜택 대상 음료에 에어로카노를 포함해 운영하고, 별 8개 적립 무료 음료 쿠폰 대상에도 추가했다고 밝혔다.