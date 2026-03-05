지마켓·옥션, 봄나들이 추천템 특가 판매

지마켓과 옥션이 8일까지 새봄 맞이 ‘끝장세일’을 진행한다. 나들이하기 좋은 계절을 맞아 야외활동 관련 인기 상품을 할인 판매한다.

끝장세일은 시즌별 소비 트렌드를 반영해 전략 카테고리에 혜택을 집중하는 지마켓의 대표 정례 행사다. 구매 데이터를 기반으로 인기 상품을 엄선하고, 할인쿠폰을 사전 적용한 가격을 선보이는 등 가격 경쟁력과 편의성을 동시에 높인 것이 특징이다.

3월 행사는 ‘새학기 패션, 나들이 필수템’을 주제로 패션/잡화, 뷰티 및 스포츠/유아동 카테고리를 전면에 내세웠다. 기획전을 통해 평소 대비 최대 80% 수준까지 할인율을 높인 특가 상품을 선보인다.

지마켓, 봄 수요 겨냥 ‘끝장세일’

기획전 상단에는 매일 자정마다 상품이 교체되는 ‘24시간 한정 특가’ 코너를 운영한다. 하루 최소 10개의 상품을 순차 공개한다. 5일 지마켓은 ‘크록스 신학기 인기상품 모음’, ‘토니모리 루미너스 여신광채 비비크림’, ‘엘칸토 인기 신상 슈즈 모음’, ‘캔마트 봄 신상 의류 모음’ 등을 선보인다. 옥션은 ‘캘빈클라인 인기 의류 모음’, ‘예일키즈 신학기 아동의류 모음’, ‘맥퀸뉴욕 러빙유 틴트 립글로스’ 등을 제안한다.

카테고리별 인기 상품을 한눈에 볼 수 있는 ‘추천상품 모아보기’ 코너도 마련했다. ▲패션의류/언더웨어 ▲패션잡화 ▲뷰티 ▲스포츠용품/의류 ▲유아동의류/용품 등으로 카테고리를 구분했다. 지마켓과 옥션의 빠른 배송 서비스 ‘스타배송’ 상품만 별도로 모은 ▲스타배송뷰티 코너도 마련했다.

지마켓 관계자는 “봄철 야외활동이 늘어나는 시기에 맞춰 수요가 집중되는 카테고리를 중심으로 혜택을 집중했다”며 “구매 데이터로 검증된 인기 상품을 선별해 가격 부담은 낮추고 쇼핑 만족도는 높이는 데 초점을 맞췄다”고 말했다.