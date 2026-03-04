한기대, 수시·정시 전체 경쟁률 12년만 최고

충남 천안에 있는 고용노동부 산하 국책대학인 한국기술교육대학교(KOREATECH·총장 유길상)가 입시 경쟁률뿐 아니라 최종 등록생의 입학 성적도 꾸준히 상승한 성과를 거둔 것으로 나타났다.

한국기술교육대는 2026학년도 수시모집 신입생 경쟁률이 11.24대 1을 기록, 비수도권 대학 중 2위를 차지했다. 정시 경쟁률도 7.19대 1로 역대 최고를 기록했다.

한국기술교육대에 따르면 최근 5년(2022~2026)간 수시·정시 전체(통합) 경쟁률은 ‘22학년도 5.81대 1 → ’23학년도 6.26대 1 → ‘24학년도 7.65대 1 → ’25학년도 7.97대 1 → ‘26학년도 10.56대 1을 기록했다. ’26학년도 전체 경쟁률은 2014학년도 이후 최고치다.

신입생 입학 성적 상승도 괄목할 만하다. ‘22학년도 3.77등급 → ’23학년도 3.81등급 → ‘24학년도 4.00등급 → ’25학년도 3.96등급 → ‘26학년도 3.76등급으로 최근 5년 중 가장 높은 입학 성적을 보였다.

정시 모집 신입생의 백분위 평균 성적 숫자도 ‘22학년도 78.1점 → ’23학년도 81.2점 → ‘24학년도 79.1점 → ’25학년도 79.5점에 이어 ‘26학년도 84.5점으로 크게 뛰어오르며 역시 최근 5년 중 가장 높은 성적을 기록했다.

문일영 입학홍보처장은 “학생들의 전공 선택권 강화를 위한 모집 단위 확대, 최신 산업 트렌드를 반영한 미래융합학부 신설 등과 더불어 ‘발로 뛰는 입시 홍보’, 전국 고교생 8천 명 대상 ‘전공 체험 및 특강’ 실시, 대학 인지도 확대를 위한 공격적인 온·오프라인 브랜드 및 성과 홍보 등이 긍정적인 효과를 나타낸 것으로 보인다”고 설명했다.

특히 한기대는 ’24년도 고등교육기관 졸업자 통계조사 결과 취업률 82.8%로 전국 4년제 대학 1위를 달성하는 등 입시와 취업 모두에서 탁월한 성과를 나타냈다.

유길상 총장은 “신입생 경쟁률이 12년 만에 최고치를 기록하고, 수시·정시 모두 합격선이 크게 상승한 것은 한국기술교육대의 교육 경쟁력과 취업 성과에 대한 수험생과 학부모의 신뢰가 반영된 결과”라며 “지속적인 교육혁신과 학생 성장 맞춤형 지원을 통해 생성형 AI(인공지능) 시대를 이끌어갈 미래융합형 인재 양성에 최선을 다하겠다”고 말했다.