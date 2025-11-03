한기대, ‘2025 대학생 창작 모빌리티 경진대회’서 대상 등 4개 상 쾌거

한국기술교육대학교(KOREATECH·총장 유길상) 학생들이 10월 31일부터 11월 1일까지 경기도 자동차 안전연구원에서 열린 ‘2025 대학생 창작 모빌리티 경진대회’에서 대상과 최우수상을 휩쓸며 미래 자율주행·모빌리티 분야의 뛰어난 기술력을 입증했다.

국토교통부가 주최하고 한국교통안전공단과 한국자동차안전학회 등이 주관한 이번 대회에는 전국 31개 대학에서 42개 팀이 참여했다. 창의 아이디어와 첨단 기술을 접목해 자작 자율차 부문과 무인 모빌리티 부문으로 나뉘어 열띤 경연을 펼쳤다.

한국기술교육대 자동차 연구회인 자율주행차연구회(K-ROAD)는 무인 모빌리티 부문에서 'K-BUB팀'이 대상(국토교통부 장관상)과 상금 500만 원을, 'KORUS팀‘이 최우수상(한국교통안전공단 이사장상)과 상금 200만 원을 각각 받았다.

2025 대학생 창작 모빌리티 경진대회에서 한국기술교육대학교 자율주행연구회 학생들이 대상과 최우수상, 우수상 등을 수상했다.

또 무인 모빌리티 창작 기술 부문에서는 'KORUS팀'이 우수상(한국자동차안전학회장상)과 상금 100만 원을, 무인 모빌리티 버추얼 자율주행 드라이브 부문에서 'K-BUB팀'이 장려상(한국교통안전공단 이사장상)과 상금 100만 원을 각각 받았다. 학교는 "자율주행과 스마트 모빌리티 기술 개발을 꾸준히 이어온 학생들의 실전 중심 연구성과가 맺은 결과"라고 평했다.

자율주행차연구회 회장 김예진 학생은 “이번 수상은 자율주행 자동차를 사랑하는 학생들이 함께 배우고 성장한 결과이며, 지도교수님과 RISE 사업단의 꾸준한 지원 덕분에 가능했다”며 “앞으로도 더 나은 기술과 팀워크로 성장해 나가겠다”고 소감을 밝혔다.

연구회를 지도한 김덕수 교수와 이해윤 교수는 “플랫폼 노후 등 어려운 여건 속에서도 학생들의 열정과 RISE사업단의 적극적인 지원 덕분에 값진 성과를 거둘 수 있었다”며 “3년 연속 우수한 결과를 이어온 학생들이 자랑스럽고, 지난 1년간 서로를 믿고 함께 성장해 온 과정이 무엇보다 의미 있었다”고 말했다.

관련기사

유길상 총장은 “이번 수상은 학생들의 창의력과 끈기, 그리고 실전 중심의 학습이 이룬 값진 성과”라며 “한국기술교육대는 앞으로도 학생들이 산업 현장과 미래 기술을 연결하며 성장할 수 있도록 자율주행·스마트 모빌리티 분야 교육과 연구 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.

한국기술교육대 자율주행차연구회(K-ROAD)는 ’24년 같은 대회에서 무인모빌리티 부문에서 대상과 최우수상을 받았고, ‘23년에도 대상과 금상, ’22년 금상과 은상을 받는 등 4년 연속 수상을 이어오고 있다.