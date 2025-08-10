유길상 한기대 총장, 학생들과 제주서 국토대장정

“여러분들과 함께 아름다운 제주 국토를 걸으니 20대 시절로 되돌아간 것 같습니다. 인생의 한페이지를 같이 해줘 영광이고 감사합니다.”

유길상 한국기술교육대(한기대) 총장이 학생들과 함께 국토대장정을 했다. 한국기술교육대 학생 86명은 지난 4일(월)~11일(월) 7박 8일간 제주 올레길 100여 km를 걷는 국토대장정에 나섰다. 유 총장은 이중 7일(목) 오후부터 8일까지 1박 2일간 ‘짧지만 긴’ 동행의 시간을 학생들과 함께 했다.

유 총장은 제주 서남부 지역인 서귀포시 안덕면 사계항에서 학생들을 만났다. 학생들은 더운 날씨에 올레길 43km를 소화한 직후라 모두 얼굴이 다소 검게 그을렸지만 환한 미소와 큰 박수로 유 총장과 조우했다.

사계항에서 화순금 모레해수욕장까지 유 총장은 학생들과 함께 하염없이 푸른 바다를 바라보고 서있는 웅장한 산방산을 낀 해안 도로를 따라 걸었다. 김영민 부총학생회장과 함께 유 총장은 선두에서 학생들을 인솔했고, 6개조의 조장 학생들은 깃발을 들고 걸으며 저마다 대열 중간에서 학생들을 살폈다. 중간쯤 유 총장은 잠시 멈춰 더위에 지친 학생들과 하이파이브 응원을 하기도 했다.

한기대는 아름다운 국토를 함께 걸으며 소통과 화합을 배우고 자아성찰의 시간을 제공하기 위해 올해도 이번 행사를 마련했다. 건축공학과 1학년 유민서 학생은 “체력을 키우고 다른 학우들과 보다 많은 교류를 하려 참여했다. 학년과 학과를 넘어 대화를 하다 보니 금세 친해져 좋고, 또 연세가 있으신 총장님께서 직접 학생들과 함께 걸으시는 점이 대단하다고 생각한다”고 말했다.

전기공학과 2학년 장대원 학생은 “재미있게 걷기 위해 왔다. 방에만 있으면 나태해지는데, 국토대장정을 통해 체력을 기를 수 있고 다양한 학생들과 생활하니 사람과의 관계와 중요성을 새삼 느끼게 됐다”고 즐거운 표정을 지었다.

한기대 학생 86명이 4~11일 7박 8일간 제주 올레길 100여 km를 걷는 '2025년 국토대장정'에 나섰다.

유길상 총장(왼쪽)이 김영민 부총학생회장과 함께 선두에서 걷고 있다.

“체력 기르고 친구들과 교류도 넓히고”

저녁식사를 마친 후 유스호스텔 대강당에서 유길상 총장과 학생들간 소통 간담회 시간도 열렸다. 유 총장은 “여러분이나 저나 인생의 여정에서 한기대에서 만나 국토대장정에서 함께 걷고 이렇게 이야기를 나누는 것은 소중한 인연이면서도 필연”이라며 “혼자가 아닌 여럿이 함께 하면 힘든 것도 다 이겨낼 수 있고 자신감과 배려심을 배양하며 자연스럽게 인생공부를 하게 된다”고 말했다.

한 학생이 "총장님께서 학생들 못지않게 잘 걸으시는 비결은 무엇이냐?"는 질문에 유 총장은 “어릴 적에 왕복 8km가 넘은 시골길과 산길을 걸어 학교를 다니며 걷기를 체질화했다. 지금도 평일과 주말에 걷기를 생활화하는 것이 건강의 비결”이라고 답했다.

또 "여행을 좋아하시는지 궁금하다?"는 질문에는 “여러분 나이 때 친구들과 야간열차를 타고 서울에서 목포까지 온 후, 7시간 배를 타고 제주도에 와 1주일을 걷고, 다시 육지로 가서 서해안을 따라 태안반도 만리포 해수욕장까지 여행하며 텐트를 치고 자면서 밥도 해먹었던, 한 달 여행의 추억이 가장 기억에 남는다”면서 “국토대장정에 참여한 여러분들도 다양한 경험학습에 참여할수록 성장하는 것을 느끼게 될 것”이라고 짚었다.

이어 "총장님의 24세 때는 어떠셨는지 궁금하다?"는 질문에 유 총장은 “당시 유신 체제라 학교도 휴교하고 친구들이 제적당하는 일을 지켜보며 방황을 많이 했다. 도서관에서 수많은 책을 읽다 노먼 빈센트 필이 쓴 ‘적극적 사고방식’을 읽고 방황 끝에 나의 길을 찾았고 긍정적이고 적극적인 마인드를 갖게 됐다. 여러분들도 많은 독서를 통해 고민을 해결해 나가면 좋겠다”고 조언했다.

학생들이 유길상 총장(왼쪽에서 세번째)과 기념사진을 찍고 있다.

유길상 총장(왼쪽)이 국토대장정에 참여한 학생들과 하이파이브를 하며 응원하고 있다.

유 총장 “관찰, 성찰, 통찰 3찰과 긍정 마인드가 중요"

"꿈과 목표를 달성하는 방법은 무엇인가요?"란 질문에는 “연령대별로 다를 수밖에 없다. 한꺼번에 목표를 이루기는 힘들다. 때문에 작은 것부터 하나씩 성취하면서 구체화해 나가는 게 좋다. 관찰, 성찰, 통찰 3찰을 통해 내가 닮고 싶은 사람은 어떤 사람인지, 나는 어떤 마음을 가져야 하며 고칠 점은 없는지, 무엇을 어떻게 배워야 하는지를 연마하고 항상 긍정 마인드를 갖고 최선을 다하는 자세가 중요하다”고 말했다.

유 총장은 간담회 말미에 “여러분들과 함께 아름다운 제주 국토를 걸으니 20대 시절로 되돌아간 것 같다. 인생의 한 페이지를 같이 해준 것이 영광이고 감사다"고 말해 학생들의 큰 박수와 환호를 받았다. 이태건 메카트로닉스공학부 학회장(3학년)은 “대학 총장님이 조직의 장으로서 어떤 생각을 하고 계시는지 궁금했는데, 너무나 좋은 말씀을 해주셔서 학회장으로서 어떤 리더십을 가져야 할지 성찰하는데 큰 도움이 됐다. 국토대장정에 정말 오길 잘했다”는 소감을 전했다.

간담회 다음날일 8일 오전에는 ‘한국에서 가장 아름다운 마을’로 선정된 저지마을에서 출발하는 올레길 11코스 약 7km를 유 총장은 소화했다. 중간 중간 학생들은 ‘파이팅’을 외치며 걷었고, 선두에서 "자갈길이니 발 조심 하세요"라고 크게 말하면 하면 뒷조가 연달아 같은 말을 외치면서 안전한 동행을 실천하기도 했다. 또 "총장님 파이팅"이라고도 함께 외치며 자신들의 행렬에 동참해준 '어르신 총장'에게 고마움을 표하기도 했다.

유길상 총장이 7일 저녁 제주 유스호스텔 대강당에서 학생들과 ‘소통 간담회’를 하고 있다. 이날 학생들은 다양한 질문을 했다.

봉사한 학생 “제가 가진 재능, 친구들 위해 쓰니 보람돼죠”

이번 한기대 국토대장정에는 평화로운 마을길과 고즈넉한 논밭 사이 농로, 숲길 등 걷는 내내 경쾌한 음악이 울렸다. 바로 백경훈 학생(컴퓨터공학부 3학년)이 블루투스와 스피커를 연결해 친구들의 귀를 즐겁게 해줬는데, 젊은 층이 선호하는 노래는 물론 ‘사랑의 배터리’ 등 트로트를 틀자 다함께 흥겹게 따라 부르기도 했다. 백경훈 학생은 카메라로 다른 학생들을 일일이 촬영하고, 매일 저녁 잠들기 전 편집해서 블루투스로 전송을 해주는 일을 마다하지 않았다. 경훈 학생은 "행복해하거나 때론 고생하는 순간을 예쁘게 담아서 전해주니 다들 좋아하더라구요. 제가 가진 작은 재능을 친구들을 위해 발휘하니 저도 보람돼요"라고 말했다.

이번 국토대장정을 위해 안전하고 전망 좋은 올레길 코스를 사전 답사하고 전체 프로그램을 설계한 김영민 부총학생회장은 “더운 날씨에 국토대장정에 참여해 인솔을 잘 따라준 학우들과 소중한 시간을 함께해주신 총장님께 감사드린다”고 소감을 밝혔다.

한편 유 총장은 지난해 여름에도 학생들의 국토대장정에 참여했다. 이외에 교내에서 연 4회 학생들 대상으로 ‘취업 준비 및 성공적 인생을 사는 법’을 주제로 특강을 하고, 각종 경진대회에서 수상한 학생들과의 간담회를 연중 진행한다. 시험기간 때는 학생식당에서 특식을 제공하는 이벤트를 여는 등 이런 저런 행사로 학생들에 대한 ‘애정’을 보이고 있다.