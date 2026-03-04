엔씨, '아이온2' 장비 잠재력 시스템 업데이트…화이트데이 콘텐츠 추가

엔씨소프트(공동대표 김택진·박병무, 이하 엔씨)는 MMORPG '아이온2'에 새로운 성장 요소인 '장비 잠재력 시스템'을 도입하고 다가오는 화이트데이를 기념하는 다채로운 신규 외형을 업데이트했다고 4일 밝혔다.

새롭게 선보이는 장비 잠재력 시스템은 '원정' 및 '성역' 던전에서 얻을 수 있는 유일 등급 이상의 아이템에 PvE 전용 능력치를 추가하는 기능이다. 동일한 난이도의 던전에서 획득한 장비를 변환해 재료로 사용할 수 있으며, 강화는 총 4단계에 걸쳐 진행된다. 단, 한 번 적용된 잠재력 강화 단계는 다른 장비로 계승되지 않는다.

이와 함께 화이트데이 분위기를 살린 꾸미기 아이템도 대거 추가됐다. '스윗 체리 케이크', '레드 벨벳 가나슈', '굿나잇 베어 파자마' 등 3종의 전용 의상을 비롯해 새로운 날개 외형인 '달콤한 꿈의 날개'가 공개됐다. 아울러 '유니콘 인형'과 '핑크 글로시 퍼피' 등 2종의 신규 펫도 만나볼 수 있다.

이용자들의 피드백을 적극적으로 수용한 편의성 개선 작업도 이루어졌다. 이번 점검 이후 '장교' 등급 이상을 달성한 캐릭터는 제약 없이 어비스 구역에 진입할 수 있게 되며, '시공의 균열' 콘텐츠에서 획득하는 어비스 포인트의 상한선도 전면 해제된다.

또한 애초 이달 25일 종료될 예정이었던 시즌2 일정은 다음 달 8일까지로 연장 운영된다.

한편, 엔씨는 오는 11일 시즌2의 새로운 성역 콘텐츠인 '침식의 정화소'를 본격적으로 개방할 예정이다. 높은 난이도를 자랑하는 해당 PvE 던전을 공략하면 무기를 비롯한 다양한 영웅 등급 장비를 보상으로 얻을 수 있다.

해당 던전은 기존 성역인 '심연의 재련: 루드라'와 입장 가능 횟수를 공유하지 않아 이용자들의 도전 기회가 더욱 늘어날 전망이다.