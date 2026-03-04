'2026 WEC' 카타르 개막전 연기...중동 분쟁 여파

2026 FIA 세계내구선수권대회(WEC) 시즌 개막전이 중동 정세 악화로 연기됐다.

FIA와 WEC 조직위원회는 3일(현지시간) 공식 발표를 통해 3월 26~28일 카타르 루사일 인터내셔널 서킷에서 열릴 예정이던 '카타르 1812㎞(Qatar 1812㎞)' 레이스를 연기하기로 결정했다고 밝혔다.

이번 결정은 최근 중동 지역에서 확대되고 있는 군사 충돌과 지정학적 긴장 때문이다. WEC 측은 카타르 모터·모터사이클 연맹(QMMF), 루사일 인터내셔널 서킷과 협의를 거쳐 일정을 조정했다.

2026 WEC (사진=FIA)

WEC는 성명을 통해 "참가자와 관계자, 팬들의 안전과 보안을 최우선으로 고려해 이번 결정을 내렸다"며 "카타르 1812㎞ 레이스는 시즌 후반 일정으로 재편성될 예정이며 구체적인 날짜는 추후 발표될 것"이라고 설명했다.

이에 따라 2026 WEC 시즌은 이탈리아에서 열리는 '이몰라 6시간 레이스'로 개막하게 된다. 이몰라 라운드는 4월 17일~19일 개최될 예정이다.

앞서 WEC는 중동 지역의 군사 충돌이 확대되자 카타르 당국과 정기적으로 협의하며 상황을 평가해 왔다. 조직위는 "카타르에서 예정된 프리시즌 테스트(프롤로그)와 개막전 일정과 관련해 카타르 당국과 정기적으로 협의하며 상황을 매일 평가해 왔다"고 밝힌 바 있다.

이번 일정 변경으로 국내 완성차 현대자동차 프리미엄 브랜드 제네시스 WEC 데뷔 일정에도 영향이 예상된다.

제네시스는 '제네시스 마그마 레이싱'을 통해 2026년 FIA WEC 하이퍼카 클래스 데뷔를 준비하고 있다. 개막전 일정이 변경되면서 제네시스 하이퍼카 프로젝트 일정에도 일부 영향이 있을 것으로 보인다.

WEC는 올해 총 8개 라운드로 구성되며, 카타르와 바레인이 중동에서 열리는 두 개의 레이스다. 조직위는 향후 중동 정세를 지속적으로 모니터링하면서 카타르 대회 재편성 일정을 확정할 계획이다.